إيقاف وليد صلاح الدين مباراتين.. وإحالة رئيس النجوم للجنة الانضباط

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين إيقاف وليد صلاح الدين مدير الكرة بالاتحاد السكندري مباراتين وإحالة محمد الطويلة رئيس نادي النجوم للجنة الانضباط.

واجتمعت لجنة المسابقات ظهر اليوم الاثنين بمقر الاتحاد المصري بالجزيرة.

وجاء إيقاف وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي الاتحاد بسبب الإدلاء بتصريحات ضد الحكام بوسائل الإعلام.

وكانت تصريحات صلاح الدين عقب خسارة فريق أمام المقاولون العرب في الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري بهدفين مقابل هدف واحد.

أما قرار اللجنة بإحالة الطويلة للجنة الانضباط بالاتحاد فجاء بعد ما بدر منه خلال مواجهة فريقه لطلائع الجيش أمس الأحد في الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري.

وكان طلائع الجيش قد حقق الفوز على النجوم بهدفين مقابل هدف واحد وسط اعتراضات على قرارات إبراهيم نور الدين حكم اللقاء.

وهاجم الطويلة إبراهيم نور الدين عقب نهاية المباراة. (من هنا)