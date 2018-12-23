رئيس النجوم ينفجر مهاجما إبراهيم نور الدين: ضُرب بسبب أفعاله.. يعبث بكرة القدم

انفجر محمد الطويلة رئيس نادي نجوم المستقبل مهاجما إبراهيم نور الدين بعد خسارة فريقه أمام طلائع الجيش، مشيرا إلى "تعمد خسارتنا".

طلائع الجيش انتصر بهدفين مقابل هدف على النجوم في الجولة الـ 18 من الدوري المصري في لقاء شهد احتساب ركلة جزاء لكل فريق. (طالع التفاصيل)

وقال رئيس النجوم: "نتعرض لظُلم واضح أمام الجميع. إذا يوجد رغبة بعدم وجود النجوم في الدوري المصري، اخبروني بذلك وسننسحب".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون سبورت "نصرف ملايين الجنيهات. اخبروني بعدم رغبتكم في تواجدنا وسننسحب لتوفير تلك الأموال. أنا جاد في حديثي. لا أرغب أن أكون ضعيفا لأنني لا أقدر على حماية فريقي".

وتابع "اللاعبون يشعرون بالظلم منذ أول 3 دقائق في المباراة وحتى الدقيقة الأخيرة. يحتسب علينا – الحكم إبراهيم نور الدين – العديد من الأخطاء غير الصحيحة على حدود منطقة الجزاء لحين تسجيل الجيش في مرمانا. حرام، حرام، حرام".

وطالب رئيس النجوم من هاني أبو ريدة وعصام عبد الفتاح بـ"التحقيق معه – مع إبراهيم نور الدين- لصالح كرة القدم. ارتكب العديد من الحماقات وتعرض للضرب أكثر من مرة من قبل بسبب أفعاله".

وأكمل حديثه قائلا: "هو يعبث بكرة القدم وإذا كان أقوى من اتحاد الكرة ولجنة الحكام، فعليه العوض في كرة القدم".

وأشار "متى نُحاسب إبراهيم نور الدين؟ لا يحاسب رغم كل الأخطاء التي يرتكبها. كان في يوم من الأيام قريب من رقم 1 في مصر، بعد ما حدث اليوم، أقسم بالله لا يستحق التحكيم في الدرجة الرابعة".

ووصل طلائع الجيش إلى النقطة 24 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد النجوم عند النقطة 17 في المركز الـ 14.

هدف مصطفى محمد هو السادس له في الدوري المصري هذا الموسم متساوي مع كينو نجم بيراميدز.

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