يوسف: نقص الأكسجين أثر على الأهلي أمام جيما.. لم يكن أمامنا أي خيارات أخرى

الأحد، 23 ديسمبر 2018 - 17:36

كتب : FilGoal

الأهلي - النجوم

برر محمد يوسف المدير الفني لفريق الأهلي مستوى فريقه أمام جيما آبا جيفار الإثيوبي بسبب "نقص الأكسجين".

الأهلي خسر بهدف أمام جيما آبا جيفار بهدف مقابل لا شيء إلا أنه نجح في الوصول لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا بفضل الانتصار ذهابا بثنائية مقابل لا شيء. (طالع التفاصيل)

وقال محمد يوسف: "نقص الأكسجين أثر بشكل كبير على أداء اللاعبين أمام جيما".

أخبار متعلقة

بالفيديو – الأهلي ينجو من مصيدة جيما ويتأهل إلى دور المجموعات في دوري الأبطال بالفيديو - ضربة رأس رائعة كتبت هدف الأهلي الوحيد في إثيوبيا الجهاز الفني للأهلي يضع برنامجا خاصا للاعبين قبل المواجهة الإفريقية.. ومران قوي للغائبين

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة أون سبورت "بعيدا عن سوء أرضية الملعب أيضا، ولكن نقص الأكسجين كان واضحا للغاية وأثر على اللاعبين".

وواصل "كان لابد من استغلال عامل الأرض في مباراة الذهاب بتسجيل أكثر من هدفين. هذا هو الدرس الذي يجب أن نتعلم منه".

وأوضح "عندما تلعب على ملعبك لابد من استغلال كل الفرص وإنهاء المباراة بفارق 5-6-7 أهداف".

وتابع "وفي نفس الوقت أهدرنا أكثر من 3 فرص محققة في الشوط الثاني".

وأردف "في النهاية، أحمد الله على التأهل والوصول لدور المجموعات".

وأشار يوسف "لم يكن أمامنا أي خيارات أخرى سوى من شارك في المباراة. معلول وفتحي تواجدا معنا لمجرد عدم سفرنا بـ 14 لاعبا فقط. لم يكن أمامنا أي خيارات بخصوص تغيير التشكيل أو تغيير المراكز وأحمد الله على عدم تعرض أي لاعب لإصابة وتحديدا في وسط الملعب".

وأتم "أشكر كل لاعبي الأهلي على أدائهم وقتالهم في المباراة".

ويلحق الأهلي بكل من الترجي التونسي، والإسماعيلي، وصن داونز الجنوب إفريقي، وبلاتينوم ستارز الزيمبابوي، وشباب قسنطينة الجزائري، ومازيمبي الكونغولي، وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، ولوبي ستارز النيجيري والوداد المغربي.

قرأ أيضا

اتحاد الكرة لـ في الجول: أجلنا لقاء الدراويش والمقاولون بعد نقله إلى الإسماعيلية

اتحاد الكرة: نحذر الجميع.. الكاف استفسر عن إقامة المباريات بدون جمهور منذ 2012

إنبي: الباب مفتوح أمام انتقال حمدي فتحي للأهلي.. بشرط

بالفيديو - صلاح ينشر البهجة بين أطفال ليفربول في مفاجأة أعياد الميلاد

في إفريقيا الأهلي محمد يوسف

نرشح لكم

أخر الأخبار

بعد خماسية كارديف.. نجوم يونايتد الأكثر اختيارا في الفانتازي وصلاح ينافس بوجبا 15 دقيقة | أوروبا
ماركوس يورنتي - الناجي الوحيد من كارثة إيبار.. وقفة مع أسباب تجميده لعام ونصف 30 دقيقة | أوروبا
رئيس النجوم ينفجر مهاجما إبراهيم نور الدين: ضُرب بسبب أفعاله.. يعبث بكرة القدم 33 دقيقة | مصر
مصدر بالأهلي لـ في الجول: لن نستغني عن أي لاعب.. هذا إهدار للأموال ساعة | مصر
رأسية قاتلة.. مصطفى محمد يقود الجيش للانتصار على النجوم ساعة | مصر
مصدر في الاتحاد لـ في الجول: نقطة ضعف وحيدة في ملف تنظيم أمم إفريقيا.. وسبب قرار برج العرب ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من المصري بخصوص "انضمام إسلام عيسى إلى الأهلي" 2 صلاح وبوجبا وكانتي إلى تونس الشهر المقبل 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول

قد ينال إعجابك