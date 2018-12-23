يوسف: نقص الأكسجين أثر على الأهلي أمام جيما.. لم يكن أمامنا أي خيارات أخرى

برر محمد يوسف المدير الفني لفريق الأهلي مستوى فريقه أمام جيما آبا جيفار الإثيوبي بسبب "نقص الأكسجين".

الأهلي خسر بهدف أمام جيما آبا جيفار بهدف مقابل لا شيء إلا أنه نجح في الوصول لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا بفضل الانتصار ذهابا بثنائية مقابل لا شيء. (طالع التفاصيل)

وقال محمد يوسف: "نقص الأكسجين أثر بشكل كبير على أداء اللاعبين أمام جيما".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة أون سبورت "بعيدا عن سوء أرضية الملعب أيضا، ولكن نقص الأكسجين كان واضحا للغاية وأثر على اللاعبين".

وواصل "كان لابد من استغلال عامل الأرض في مباراة الذهاب بتسجيل أكثر من هدفين. هذا هو الدرس الذي يجب أن نتعلم منه".

وأوضح "عندما تلعب على ملعبك لابد من استغلال كل الفرص وإنهاء المباراة بفارق 5-6-7 أهداف".

وتابع "وفي نفس الوقت أهدرنا أكثر من 3 فرص محققة في الشوط الثاني".

وأردف "في النهاية، أحمد الله على التأهل والوصول لدور المجموعات".

وأشار يوسف "لم يكن أمامنا أي خيارات أخرى سوى من شارك في المباراة. معلول وفتحي تواجدا معنا لمجرد عدم سفرنا بـ 14 لاعبا فقط. لم يكن أمامنا أي خيارات بخصوص تغيير التشكيل أو تغيير المراكز وأحمد الله على عدم تعرض أي لاعب لإصابة وتحديدا في وسط الملعب".

وأتم "أشكر كل لاعبي الأهلي على أدائهم وقتالهم في المباراة".

ويلحق الأهلي بكل من الترجي التونسي، والإسماعيلي، وصن داونز الجنوب إفريقي، وبلاتينوم ستارز الزيمبابوي، وشباب قسنطينة الجزائري، ومازيمبي الكونغولي، وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، ولوبي ستارز النيجيري والوداد المغربي.

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