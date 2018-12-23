بالفيديو – الأهلي ينجو من مصيدة جيما ويتأهل إلى دور المجموعات في دوري الأبطال

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، رغم خسارته في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا ضد جيما آبا جيفار 1-0، ولكنه تأهل لسابق فوزه ذهابا 2-0.

الخسارة، الأولى للأهلي في تاريخه في دولة إثيوبيا، جاءت بعد أداء فاتر وغير مقنع من الأهلي رغم التأهل إلى دور المجموعات الذي تقام قرعته يوم 28 ديسمبر.

المباراة بدأت بضغط إثيوبي قوي بغية إحراز هدف أول، لكن الأهلي تعامل مع هذا الضغط بشكل جيد بل وكان يسجل مرتين في الدقائق الخمس الأولى عن طريق أحمد حمودي وإسلام محارب، لكن التسديدتين كانا أعلى من العارضة.

في الدقيقة 15 جاءت أخطر الفرص الإثيوبية بعد خطأ من محمد هاني جعل الكرة تسقط أمام مهاجم جيما الذي سددها بغرابة وكادت تسكن شباك شريف إكرامي، إلا أنه أخرج الكرة بطريقة خلعت قلوب مشجعي الأهلي.

واستمر السجال بين الفريقين، حتى الدقيقة 47 في الشوط الأول.

ارتباك دفاعي أحمر في التعامل مع كرة عرضية، سواء من ساليف كوليبالي في الهواء أو محمد هاني على الأرض، منحت ديدييه ليبري فرصة التسديد.

وبالفعل سدد اللاعب الإيفواري، وسجل أول أهداف جيما في شباك الأحمر لينتهي الشوط بتقدم صاحب الأرض.

وانتهى الشوط الأول بتلك النتيجة، ليبدأ الشوط الثاني بضغط أحمر طفيف بعد مشاركة وليد أزارو في الدقيقة 53 بدلا من أحمد حمودي.

وهدد أزارو أصحاب الأرض بعد كرة طولية من عمرو السولية لعبها المغربي برأسية كادت تسكن شباك جيما، لكن حارس أصحاب الأرض دانييل أجي تصدى للكرة.

فرصة خطيرة أخرى لاحت للأهلي، ضربة ركنية وصلت لأزارو الذي لعبها بوجه القدم ناحية مرمى جيما إلا أن الكرة وصلت لساليف كوليبالي، الذي سددها في جسد حارس جيما ليضيع التعادل على الأحمر.

ووسط ضغط إثيوبي، شارك ميدو جابر بدلا من مروان محسن في الدقيقة 84.

أخطر فرص الأهلي جاءت في الدقيقة 88 عندما انفرد وليد أزارو من بينية إسلام محارب وسددها على مرتين لكن الكرة أخطأت المرمى.

واستمر الارتباك الدفاعي الأحمر الذي كاد يمنح جيما هدفا ثانيا، إلا أن الدقائق الأخيرة مرت بردا وسلاما على الأهلي ليكتب التأهل إلى دور المجموعات.

ويلحق الأهلي بكل من الترجي التونسي، والإسماعيلي، وصن داونز الجنوب إفريقي، وبلاتينوم ستارز الزيمبابوي، وشباب قسنطينة الجزائري، ومازيمبي الكونغولي، وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، ولوبي ستارز النيجيري والوداد المغربي.