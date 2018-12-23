لأسباب تأديبية - إنتر يعلن إيقاف ناينجولان لأجل غير مسمى

الأحد، 23 ديسمبر 2018 - 15:45

كتب : FilGoal

ناينجولان - إنتر - ميلان

أعلن نادي إنتر يوم الأحد إيقاف لاعبه رادجا ناينجولان لأجل غير مسمى.

أفاد إنتر في بيانه أن اللاعب تم إيقافه عن نشاط كرة القدم لأسباب تأديبية.

ولم يذكر إنتر ميلان السلوك الذي دفع النادي لاتخاذ هذا القرار.

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بينما ذكرت تقارير إيطالية أن تأخر ناينجولان في الحضور لتدريب يوم الأحد تسبب في العقوبة.

ناينجولان انتقل إلى النيراتزوري قادما من روما في الصيف الماضي مقابل 38 مليون يورو.

وسجل البالغ من العمر 30 عاما 3 أهداف في 15 مباراة بقميص إنتر هذا الموسم.

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رادجا ناينجولان إنتر

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