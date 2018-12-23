طبيب الأهلي يوضح تفاصيل إصابتي هشام محمد وإسلام محارب

الأحد، 23 ديسمبر 2018 - 17:48

كتب : FilGoal

هشام محمد - الأهلي

كشف خالد محمود طبيب الأهلي تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الثنائي هشام محمد وإسلام محارب أمام جيما آبا جيفار الإثيوبي.

الأهلي خسر بهدف أمام جيما آبا جيفار بهدف مقابل لا شيء إلا أنه نجح في الوصول لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا بفضل الانتصار ذهابا بثنائية مقابل لا شيء. (طالع التفاصيل)

وقال خالد محمود: "هشام محمد تعرض لإصابة بكدمة قوية في الرأس".

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وأضاف في تصريحاته مع الصحفيين "بينما إصابة إسلام محارب عبارة عن شد في عضلة الساق اليمنى واليسرى".

وأكمل الثنائي المباراة بشكل طبيعي حتى نهاية المباراة.

ويلحق الأهلي بكل من الترجي التونسي، والإسماعيلي، وصن داونز الجنوب إفريقي، وبلاتينوم ستارز الزيمبابوي، وشباب قسنطينة الجزائري، ومازيمبي الكونغولي، وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، ولوبي ستارز النيجيري والوداد المغربي.

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