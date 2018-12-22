تلقى اللاتحاد المصري لكرة القدم خطابا من الاتحاد الاتحاد الإفريقي، للاستفسار عن سبب إقامة المباريات بدون حضور جماهيري.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تقدم مصر وجنوب إفريقيا للتنافس على تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019.

وعلم FilGoal.com من مصدر مسؤول داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن شركة "رولاند برجر" الألمانية، والمختصة في مراجعة ملفات الدول المتقدمة لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية، استفسرت عن أسباب إقامة مباريات كرة القدم في مصر بدون حضور جماهيري.

وحسبما كشف المصدر، فإن الشركة أرسلت خطابا لاتحاد الكرة المصري عبر الاتحاد الإفريقي، للاستفسار عن الأسباب وراء إقامة المباريات بدون جماهير منذ 2012، وذلك ضمن استفسارات عدة قدموها عن الملف المصري.

وقال المصدر في تصريحات لـ FilGoal.com: "اتحاد الكرة رد على الخطاب بأن المباريات الدولية سواء للمنتخبات أو الأندية في مصر تقام بحضور جماهيري، بالإضافة لبداية دخول الجماهير بنسب قليلة أيضا في المباريات المحلية بالفترة الأخيرة".

وأتم "كانت تلك مجرد ملحوظة ضمن ملحوظات عديدة تقدمت بها الشركة، والأمر لا يشغل بالنا أبدا، ونثق في قوة الموقف المصري للفوز بتنظيم البطولة".

كان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن كيفية وهوية من يختارون مستضيف كأس الأمم الإفريقية 2019. (طالع التفاصيل)

وكشف مصدر مسؤول أيضا لاتحاد الكرة من قبل في تصريحات لـ FilGoal.com عن الملاعب المصرية الأقرب لدخول الملف المصري المقدم لتنظيم البطولة. (طالع التفاصيل)

وتتنافس مصر مع جنوب إفريقيا على استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019.

ويعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن البلد المنظم الجديد للبطولة خلفا للكاميرون خلال حفل اختيار أفضل لاعب إفريقي في شهر يناير المقبل.

وتقام بطولة أمم إفريقيا لعام 2019 بمشاركة 24 فريقا مقسمين على ست مجموعات لأول مرة في تاريخ البطولة.

يذكر أن مصر سبق لها استضافة بطولة أمم إفريقيا 4 مرات، أعوام 1959، 1974، 1986، وكان أخرها بطولة 2006، والتي حصل فيها منتخبنا على اللقب الخامس في تاريخه.

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