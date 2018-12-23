الإسماعيلي: موقف اتحاد الكرة مرفوض شكلا وموضوعا.. لن نلعب ضد المقاولون

الأحد، 23 ديسمبر 2018 - 01:13

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

رفض نادي الإسماعيلي موقف اتحاد الكرة بخصوص موعد لقاء المقاولون العرب، واصفا إياه بـ"الظلم الشديد"، حسبما قال نهاد حجاج المستشار القانوني للنادي.

وأعلن الإسماعيلي عبر موقعه الرسمي "الانسحاب من مباراة المقاولون العرب وعدم اللعب في الموعد الذي حدده اتحاد الكرة". (طالع التفاصيل) قبل أن يرد عامر حسين بقوة على البيان. (طالع التفاصيل)

وقال نهاد حجاج: "لسنا متفاجئين من موقف اتحاد الكرة. الظلم للإسماعيلي مستمر منذ فترة طويلة للغاية".

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وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "ظلم واضح للجميع. الإسماعيلي يعد فريقا كبيرا ولا يصح تجاهل طلبنا".

وواصل "نطلب من اتحاد الكرة الاعتماد على سياسة واحدة. ينسى الألوان. لماذا تم تأجيل أكثر من نصف مباريات الدوري لـ الأهلي من أجل وصوله إلى إفريقيا؟ السوبر المصري السعودي تم تحديده أكثر من مرة وتم تأجيله".

وتابع "ما المشكلة بترحيل مواجهتنا ضد الزمالك ليوم 3-1 ونلعب أمام المقاولون يوم 29 ديسمبر؟ لماذا هذا الظلم على الإسماعيلي".

وشدد "موقف اتحاد الكرة مرفوض شكلا وموضوعا. لن نقبل بتجاهل طلبات الإسماعيلي ولن نلعب مواجهة المقاولون العرب. الإسماعيلي له صوت وسيحصل على حقوقه".

وأشار "الإسماعيلي وقف بجانب اتحاد الكرة في أكثر من أزمة هذا الموسم ولم يتقدم بأي طلب بخصوص أي مباراة، والآن نطلب ولا يتحقق ما نريد؟. لم يكن هناك أي خيار أمامنا بخصوص حجز تذاكر العودة إلى مصر ليوم آخر".

وأتم "نحن لا نطلب لبن العصفور بل مجرد الحصول على حقنا".

كيف بدأت الأزمة؟

كان من المنتظر أن يواجه الإسماعيلي المقاولون في الدوري يوم 27 ديسمبر، ليطلب النادي تأجيل المباراة حيث سيصل الفريق من ياوندي يوم 26 ديسمبر.

ووافق اتحاد الكرة على التأجيل، ولكن لمدة 24 ساعة فقط وهو ما رفضه مسؤولي الإسماعيلي، قبل أن يرفض الأمن ذلك الحل لأن الزمالك سيلعب يوم 28 ديسمبر ضد بتروجيت.

والآن قرر نادي الإسماعيلي الانسحاب من مواجهة المقاولون العرب.

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