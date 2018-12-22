بالفيديو - بمشاركة وإهدار الشحات.. ريال مدريد ينهي حلم العين ويتوج بالذهب دون معاناة

حلم العين بمعانقة الذهب في مونديال الأندية انتهى على يد ريال مدريد. الملكي بطلا لمونديال الأندية.

ريال مدريد حقق الفوز على العين الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة زايد الرياضية.

ومحترفنا المصري حسين الشحات شارك في اللقاء، وأهدر فرصة تاريخية للتسجيل في شباك أبطال أوروبا قبل أن تتلقى شباك فريقه رباعية.

مع بداية المباراة استغل الشحات تمريرة بينية من الطرف اللأيسر وكاد أن يمر من كورتوا الذي أغلق عليه زاوية التسديد لينهي خطورة الهجمة.

والدقيقة 12 كانت شاهدة على فرصة تاريخية للاعبنا المصري. الشحات استغل رأسية خاطئة من مارسيلو الذي حاول إعادة الكرة للدفاع ليتسلمها وينطلق صوب منطقة الجزاء.

الشحات وجد سيرخيو راموس في مواجهته ولكنه تمكن من مراوغته قبل أن يراوغ الحارس تيبو كورتوا الذي خرج من مرماه محاولا إيقاف المصري.. لكنها لم تكن في الشباك.

لاعب مصر للمقاصة السابق سدد مباشرة بعد مراوغة كورتوا ولكن راموس ظهر في اللحظة المناسبة وأبعد الكرة بصعوبة من على خط المرمى إلى ركنية.

وهكذا هي الحياة. بعد دقيقتين فقط كان لوكا مودريتش يحتفل بأول أهداف فريقه.

تسديدة قوية من الكرواتي من خارج منطقة الجزاء ذهبت إلى يمين الحارس خالد عيسى الذي فشل في إبعادها.

في الدقيقة 15 سجل العين هدفا ولكنه كان هدفا أبيضا إذ ألغاه الحكم بداعي التسلل، وبالدقيقة 17 رد الملكي بتسديدة خادعة من لوكاس فاسكيز ولكن مرت إلى جوار القائم.

الفرص المدريدية تواصلت، وخالد عيسى واصل تألقه بعدما أبعد تسديدة قوية من جاريث بيل، تلاها تسديدة أخرى من كريم بنزيما فوق العارضة.

الحارس الإماراتي كان على أهبة الاستعداد بعد ذلك، وفي الدقيقة 39 أبعد فرصتين متتاليتين لريال مدريد.

رأسية من بيل ولكن عيسى يتألق ويبعدها، لتذهب إلى ركنية ثم تسديدة صاروخية من مودريتش يبعدها الحارس مجددا.

مع بداية الشوط الثاني كاد بيل يسجل هدفا مشابها لهدفه في مرمى ليفربول بنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ولكن ركلته الخلفية المزدوجة مرت فوق العارضة بعدة سنتيمترات في الدقيقة 50.

والدقيقة 60 أعلنت ثاني الأهداف المدريدية من تسديدة صاروخية رائعة من ماركوس يورينتي شاهدها الحارس وهي تسكن مرماه.

سيرخيو راموس واصل هز شباك المنافس وأحرز ثالث الأهداف من رأسية إثر ضربة ركنية.

لكن العين رفض أن تمر المباراة مرور الكرام دون تسجيل هدف الشرف. تسوكاسا شيوتاني أحرز هدفا رائعا من رأسية فشل كورتوا في الوصول إليها.

وقبل ثوان من النهاية أضاف الميرينجي رابع الأهداف بسبب خطأ ذاتي من اللاعب المصري الإماراتي نادر يحيى.

بعدها أهدر الشحات فرصة أخرى للتسجيل وتسديدته ذهبت فوق العارضة.

صافرة النهاية أعلنت ريال مدريد بطلا متوجا بالذهب للمرة الرابعة في تاريخه ليتخطى منافسه برشلونة صاحب الـ3 ألقاب، وأصبح أول فريق يتوج بالبطولة 3 مرات متتالية.

كذلك أصبح سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد أول مدرب أرجنتيني يتوج باللقب.

والعين انضم إلى الرجاء المغربي كثان فريق عربي يحقق المركز الثاني في البطولة، بعدما وصل نسور كازابلانكا إلى النهائي في 2013 أمام بايرن ميونيخ.

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