بالفيديو - فرصة لا تضيع وإهدار أخرى في ملخص لمسات الشحات أمام ريال مدريد

العين سقط بأربعة أهداف مقابل هدف أمام ريال مدريد في نهائي مونديال الأندية، ولكن محترفنا المصري حسين الشحات كاد أن يسجل مرتين.

العين خسر نهائي البطولة ليمنح ريال مدريد البطولة الرابعة في تاريخه والثالثة على التوالي كأول فريق يحقق ذلك.

والشحات كاد ان يسجل أول أهداف اللقاء بعدما راوغ كلا من راموس وكورتوا ولكن الأول أنقذ الكرة من على خط المرمى.

مع نهاية اللقاء أهدر الشحات فرصة أخرى وتسديدته ذهبت فوق العارضة بمسافة قليلة.

شاهد ملخص لمسات المصري:

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