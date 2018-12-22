بالفيديو - أجمل هدية في أعياد الميلاد.. بالاس يدمر سيتي ويُبعد ليفربول بالصدارة

قدم نادي كريستال بالاس أجمل هدية ممكنة إلى ليفربول. انتصر على مانشستر سيتي وجعل الريدز يغرد مبتعدا بصدارة الدوري.

كريستال بالاس انتصر على مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

هزيمة مانشستر سيتي هي الثانية له هذا الموسم والأول له على ملعبه ووسط جماهيره.

مانشستر سيتي تقدم أولا عن طريق إلكاي جوندوجان في الدقيقة 27 من ضربة رأس.

لكن حدث ما لم ينتظره أي أحد. كريستال بالاس يثور ويسجل ثنائية قبل نهاية الشوط الأول. هدف أول في الدقيقة 33 عن طريق جيفري شلوب وهدف ثان صاروخي ولا أروع عن طريق تاونسيند.

الشوط الأول ينتهي ومانشستر سيتي متأخر في النتيجة 2-1، لتبدأ حملة من الضغط على مرمى بالاس في الشوط الثاني.

ووسط ضغط سيتي وتغييرات بيب جوارديولا، نجح لوكا ميليفوجيفيتش في ترجمة ركلة جزاء لـ كريستال بالاس بنجاح في الدقيقة 51.

الهدف الثالث تسبب في عشوائية كبيرة في دفاع سيتي وكاد كريستال أن يسجل أكثر من مرة، ولكن مع مشاركة كيفين دي بروين اختلف كل شيء.

دي بروين سجل في الدقيقة 85 وصنع أكثر من فرصة محققة ولكن في النهاية خسر سيتي.

خسارة مانشستر سيتي جمدت رصيده عند النقطة 44 في المركز الثاني، تاركا الصدارة لصالح ليفربول وبفارق 4 نقاط كاملة.

كريستال بالاس وصل للنقطة 18 في المركز الـ 14.

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