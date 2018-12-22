بالفيديو - أجمل هدية في أعياد الميلاد.. بالاس يدمر سيتي ويُبعد ليفربول بالصدارة

السبت، 22 ديسمبر 2018 - 19:12

كتب : FilGoal

كريستال بالاس

قدم نادي كريستال بالاس أجمل هدية ممكنة إلى ليفربول. انتصر على مانشستر سيتي وجعل الريدز يغرد مبتعدا بصدارة الدوري.

كريستال بالاس انتصر على مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

هزيمة مانشستر سيتي هي الثانية له هذا الموسم والأول له على ملعبه ووسط جماهيره.

أخبار متعلقة

بالفيديو - مرشح لجائزة بوشكاش؟ تاونسيند يضرب سيتي بهدف صاروخي نصف نهائي كأس الرابطة - سيتي مع بيرتون.. وتشيلسي يصطدم بتوتنام بالفيديو – بعد معاناة ركلات الترجيح.. سيتي يسقط ليستر ويحلق لنصف نهائي كأس الرابطة تقرير: مانشستر سيتي يريد ضم إيسكو.. وريال مدريد موافق بأكثر من قيمة رونالدو

مانشستر سيتي تقدم أولا عن طريق إلكاي جوندوجان في الدقيقة 27 من ضربة رأس.

لكن حدث ما لم ينتظره أي أحد. كريستال بالاس يثور ويسجل ثنائية قبل نهاية الشوط الأول. هدف أول في الدقيقة 33 عن طريق جيفري شلوب وهدف ثان صاروخي ولا أروع عن طريق تاونسيند.

الشوط الأول ينتهي ومانشستر سيتي متأخر في النتيجة 2-1، لتبدأ حملة من الضغط على مرمى بالاس في الشوط الثاني.

ووسط ضغط سيتي وتغييرات بيب جوارديولا، نجح لوكا ميليفوجيفيتش في ترجمة ركلة جزاء لـ كريستال بالاس بنجاح في الدقيقة 51.

الهدف الثالث تسبب في عشوائية كبيرة في دفاع سيتي وكاد كريستال أن يسجل أكثر من مرة، ولكن مع مشاركة كيفين دي بروين اختلف كل شيء.

دي بروين سجل في الدقيقة 85 وصنع أكثر من فرصة محققة ولكن في النهاية خسر سيتي.

خسارة مانشستر سيتي جمدت رصيده عند النقطة 44 في المركز الثاني، تاركا الصدارة لصالح ليفربول وبفارق 4 نقاط كاملة.

كريستال بالاس وصل للنقطة 18 في المركز الـ 14.

اقرأ أيضا

بالفيديو - أجمل هدية في أعياد الميلاد.. بالاس يدمر سيتي ويُبعد ليفربول بالصدارة

في إفريقيا - اكتمال نصف فرق مجموعات دوري الأبطال.. عودة بطل تاريخي وتأهل عمالقة

بالفيديو - راوغ راموس وكورتوا ولكن.. الشحات يهدر فرصة هدف تاريخي في ريال مدريد

مباشر أهداف السبت

بالفيديو - الإسماعيلي يعبر إلى دور المجموعات رغم الخسارة أمام القطن

خبر في الجول – شركة مراجعة ملفات أمم إفريقيا تستفسر من مصر "لماذا تلعبون المباريات بدون جماهير"

في إنجلترا ليفربول مانشستر سيتي

نرشح لكم

أخر الأخبار

الإسماعيلي: موقف اتحاد الكرة مرفوض شكلا وموضوعا.. لن نلعب ضد المقاولون 9 دقيقة | مصر
مدرب العين: الأهلي لا يستطيع دفع قيمة حسين الشحات 20 دقيقة | المحترفون
الزمالك ضد القطن التشادي.. لتجربة البدلاء قبل "المعمعة" وكتابة التاريخ 28 دقيقة | إفريقيا
الأهلي ضد جيما.. لتفادي الفصول الباردة وإنهاء "المرحلة المؤقتة" 31 دقيقة | إفريقيا
عامر ينفجر بسبب بيان الإسماعيلي: هل أجعل الشهر 40 يوما؟.. أسف ليست مسؤوليتي ساعة | مصر
تقرير مكسيكي: الأهلي يقترب من ضم مهاجم برازيلي ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من المصري بخصوص "انضمام إسلام عيسى إلى الأهلي" 2 صلاح وبوجبا وكانتي إلى تونس الشهر المقبل 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول

قد ينال إعجابك