في إفريقيا - اكتمال نصف فرق مجموعات دوري الأبطال.. عودة بطل تاريخي وتأهل عمالقة

تأهلت 8 فرق إلى دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت، ليكملوا نصف أعضاء دور الـ16، في انتظار بقية الفرق غدا الأحد.

الإسماعيلي ، أول بطل يهل من أرض الفراعنة في تاريخ البطولة في عام 1969 تأهل لدور المجموعات لأول مرة منذ 2010 (عندما كان دور المجموعات يقام في دور الثمانية) بالفوز على القطن الكاميروني 2-0 في الإسماعيلي، والخسارة 2-1 في جاروا.

الخاسرون كما هو معروف، اتجهوا للعب في الكونفدرالية الإفريقية.

لحق الإسماعيلي بالترجي التونسي، بطل النسخة الماضية، الذي تأهل بشكل مباشر إلى دور المجموعات.

صن داونز الجنوب إفريقي بطل نسخة 2016 أزاح أهلي بنغازي - بقيادة محمد عودة - بالفوز عليه 4-0 بعد التعادل ذهابا 0-0، وتأهل إلى دور المجموعات.

بلاتينوم ستارز من زيمبابوي تعادل 1-1 ذهابا مع أوتوهو في الكونغو، و0-0 على أرضه ليضع نفسه في دور المجموعات لأول مرة في تاريخه.

شباب قسنطينة الجزائري سجل أول ظهور له في دور المجموعات بالفوز خارج الديار على فايبرز من أوغندا 2-0، بعد فوزه في الجزائر 1-0.

مازيمبي نجا من فخ زيسكو. الفريق الكونغولي تعادل في زامبيا 1-1 بعد مباراة ذهاب انتهت لصالح مازيمبي 1-0 في الكونغو الديمقراطية.

هدف جاستن شونجا خارج الديار أهل أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي على حساب أفريكان ستارز الناميبي بعد التعادل 0-0 في جنوب إفريقيا.

لوبي ستارز النيجيري فاجأ جورماهيا الكيني. الكينيون فازوا ذهابا 3-1 على أرضهم لكن الفريق النيجيري رد بالفوز 2-0 على ملعبه ليتأهل إلى دور المجموعات.

واليوم وغدا، تتبقى 8 مباريات.

اليوم السبت، يواجه الوداد المغربي دياراف السنغالي خارج الديار، وللفريق المغربي أسبقية الفوز بهدفين في الدار البيضاء.

وفيما يلي، نتائج مباريات ذهاب مواجهات غدا الأحد.

وتقام مباريات الإياب على أرض المذكور ثانيا..

الأهلي (2) – (0) جيما آبا جيفار الإثيوبي

نكانا الزامبي (2) – (1) سيمبا التنزاني

فيتا كلوب الكونغولي (4) – (1) بانتو ليسوتو

شباب الساورة الجزائري (2) – (0) اتحاد طنجة المغربي

استاد مالي (0) – (1) أسيك ميموزا الإيفواري

الإفريقي التونسي (3) – (1) الهلال السوداني

النصر الليبي (3) – (0) هورويا الغيني

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