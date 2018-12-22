نهاية الحلم البورسعيدي.. المصري يودع الكونفدرالية في ظهور إيهاب جلال الأول

السبت، 22 ديسمبر 2018 - 19:58

كتب : FilGoal

إيهاب جلال - الزمالك - ديتشا

فشل فريق المصري البورسعيدي في تعويض الخسارة ذهابا بثنائية أمام ساليتاس البوركيني، ليتعادل إيابا بلا أهداف ويودع بطولة كأس الكونفدرالية.

وأهدر المصري أكثر من فرصة محققة لهز شباك ساليتاس وتحديدا في الشوط الثاني ولكن الشباك لم تهتز.

بينما حافظ أحمد مسعود على شباك المصري أمام ثلاث فرص محققة لأصحاب الأرض.

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وفي النهاية لم تهتز الشباك وودع المصري البطولة الإفريقية.

وكان المصري قد نجح في الوصول لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الموسم الماضي قبل أن يخرج أمام فيتا كلوب الذي خسر اللقب في النهائي لصالح الرجاء.

وتعد مواجهة ساليتاس هي الأولى لإيهاب جلال مع الفريق البورسعيدي بعدما تولى المسؤولية بعد رحيل مصطفى يونس.

وأصبح الزمالك هو ممثل مصر الوحيد في الوقت الحالي في بطولة الكونفدرالية بعد خروج المصري.

بينما نجح فريق الإسماعيلي في الوصول لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، ويستعد الأهلي لمواجهة جيفار آبا الإثيوبي.

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