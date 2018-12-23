الأهلي ضد جيما.. لتفادي الفصول الباردة وإنهاء "المرحلة المؤقتة"

يدخل الأهلي مواجهة جيما آبا جيفار الإثيوبي بتفاؤل حذر، يدعمه فوز 2-0 في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

لكن جمهور الفريق لا ينس فصولا باردة حدثت من الفريق من قبل، مثلما حدث في دوري الأبطال عام 1991 والخروج أمام فيلا الأوغندي بعد الفوز ذهابا 2-0 والخسارة بنفس النتيجة، وركلات الترجيح في أوغندا، أو الخسارة من أفريكا سبور في كأس الكؤوس عام 1992 3-0 إيابا بعد الفوز 2-0 ذهابا.

الفصل الأبرد، والأقرب، كان في 2009 وبالتحديد في دور الـ32 مكرر للكونفدرالية بعد الفوز على سانتوس الأنجولي 3-0 والخسارة بنفس النتيجة وركلات الترجيح إيابا.

جيما ظهر كفريق يمكنه لعب كرة القدم وهدد الأهلي في برج العرب، وبالطبع يسعى الأهلي لتفادي الندم على الكثير من الفرص الضائعة في لقاء الذهاب.

قائمة اضطرارية وفأل سيء

سافر الأهلي إلى إثيوبيا بقائمة اضطرارية غاب عنها الكثير من اللاعبين، لكن عاد إليها علي معلول وأحمد فتحي في تدعيم لخيارات محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي الذي يقود مباراة قد تكون الأخيرة في سدة القيادة المنفردة للأهلي، بعد وصول مارتين لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق الذي سيتواجد دون قيادة فنية في مباراة الداخلية في الدوري لأنه سيصل قبل المباراة بيوم وحيد.

المباراة مفصلية بالنسبة للأهلي في طريقه هذا الموسم، حيث سيضمن التأهل لدور المجموعات استقرار نسبي للأهلي في إفريقيا قبل الانشغال في الدوري المصري ومحاولة اللحاق بركب الصدارة، أما الخسارة ستعني المزيد من المشاكل في وقت بدأ الفريق تحقيق انتصارات في الدوري بعد صفعتي خسارة دوري أبطال إفريقيا والخروج من البطولة العربية.

سجل الأهلي أمام الإثيوبيين ليس الأفضل، ففي 1998 ودع الأهلي دور الـ32 بمفاجأة من البن الإثيوبي (تعادل 1-1 في إثيوبيا وتعادل 2-2 في القاهرة)، قبل أن يتخطاه بنتيجة 3-0 في طريقه للفوز بدوري الأبطال عام 2012.

الحكم

حكم المباراة هو الصومالي حسن محمد حاجي، الذي لم يقد أي مباراة لطرف مصري من قبل.

كثير من الأسئلة في التشكيل المتوقع للأهلي

أمام محمد يوسف عدة أسئلة تحتاج الحسم في تشكيل الأهلي. أولها من يكون الحارس؟ شريف إكرامي ومحمد الشناوي عادا لتوهما من إصابتين في وقت ظهر به علي لطفي ثابتا في مباراة النجوم.

حسام عاشور فرصته صعبة في ظل إصابته في الكاحل، هل أحمد فتحي وعلي معلول جاهزين للعب المباراة منذ البداية؟

ساليف كوليبالي ومحمد هاني قد يكونا الأقرب لقيادة الدفاع، في وجود عمرو السولية وهشام محمد في وسط الملعب وقيادة وليد أزارو لخط الهجوم.

وتقام المباراة في الثالثة ظهرا، ومذاعة على قناة أون سبورت.

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