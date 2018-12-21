كاف يؤكد في بيان إقامة كأس إفريقيا 2021 بالكاميرون

شدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في بيان نشره عبر موقعه يوم الجمعة أن كأس إفريقيا 2021 ستقام في الكاميرون بعد سحب تنظيم النسخة المقبلة للبطولة من الدولة الواقعة غرب القارة السمراء.

وجاء في بيان (كاف) "على مدار آخر أسبوعين، كانت هناك حملة قوية هدفها التضليل وتشويه سمعة كاف بوصف قرارات اللجنة التنفيذية في اجتماعها في 30 نوفمبر بالمخالفة للقواعد والقوانين".

"كاف لا ينوي دخول هذه المناقشات العقيمة والمثيرة للجدل التي لا تعكس الحقيقة".

"في هذا الصدد، رئيس كاف (أحمد أحمد) يفند في بيان حقيقة ما نشر حول الدولة المنظمة لكأس إفريقيا 2021. كاف يذكر أن الكاميرون وافقت رسميا على استضافة كأس إفريقيا 2021 بخطاب رسمي أرسلته لكاف ووقع عليه السيد بول بيا رئيس الدولة".

"لذلك كاف يرفض تفسيرات مختلفة لا أساس لها من الصحة".

وسحب كاف تنظيم كأس إفريقيا 2019 من الكاميرون بعدما تبينت لجنة التفتيش التابعة له من عدم جاهزية البلد لاستضافة العرس الكروي الذي سيقام العام المقبل لأول مرة بمشاركة 24 فريقا.

وقالت تقارير إن المغرب هي الأقرب لاستضافة الحدث لكن مسؤولي البلد العربي نفوا ذلك وباتت المنافسة على تنظيم البطولة منحصرا بين مصر وجنوب إفريقيا اللتين تقدمتا بطلبين رسميين لاستضافة كأس إفريقيا.

وأسند كاف في وقت سابق تنظيم كأس إفريقيا 2021 إلى كوت ديفوار قبل نقلها إلى الكاميرون.

وسيعلن كاف في 9 يناير البلد المنظم للبطولة التي تنطلق في يونيو المقبل.