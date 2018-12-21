بالفيديو – إثارة كبرى في السعودية.. السعيد يصنع والهلال ينتصر على أهلي جدة 3/4

قمة الجولة في الدوري السعودي كانت في الموعد تماما، فانتصر الهلال على أهلي جدة رغم صناعة عبد الله السعيد هدفا خلال اللقاء.

وفاز الهلال على أهلي جدة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري السعودي.



























سيطرة أهلاوية

بدأ أهلي جدة اللقاء بشكل رائع، فضغط على الهلال ونجح في التسجيل مبكرا.

عبد الله السعيد استلم كرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة السابعة، ليمرر كرة إلى عمر السومة الذي يودع الكرة شباك علي الحبسي مسجلا الهدف الأول.

وكاد عمر السومة يسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ13. كرة وصلت إلى المهاجم السوري داخل الست ياردات، لكن الحبسي تألق هذه المرة وتصدى للكرة.

عودة الهلال

الهلال عاد سريعا لأجواء المباراة، وكاد علي أل بليهي يسجل التعادل في الدقيقة الـ40 برأسية رائعة من داخل منطقة الجزاء، لكنها مرت بجانب المرمى بقليل.

ووقتما كان الفريقين في طريقهما لاختتام الشوط الأول، تحصل سالم الدوسري على ركلة جزاء في الدقيقة الـ46، أودعها جوميز المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

الشوط الثاني

تعلم الهلال من درس الشوط الأول، فبدأ الشوط الثاني ضاغطا وبشدة على الضيوف، حتى سجل سريعا الهدف الثاني.

الثورة الهلالية

تسلم ياسر الشهراني الكرة في الدقيقة الـ47 في وسط الملعب، وعلى طريقة سعيد العويران في 1994 انطلق بالكرة مراوغا كل من أمامه، حتى سدد في المرمى مسجلا هدفا ثانيا للهلال.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء جديدة للهلال في الدقيقة الـ66. وذلك بعد هجمة مرتدة قادها جوميز، وتعرض لدفعة داخل منطقة الجزاء. ليحولها كارلوس إدواردو إلى هدف ثالث للهلال.

يبدو هنا أن جورجي جيسوس اطمأن لفوز فريقه، فسمح بتبديل علي الحبسي حارس المرمى، وشارك عبد الله المعيوف بدلا منه في الدقيقة الـ70 حتى لا تتفاقم إصابة قائد المنتخب العماني.

لم يكتف لاعبو الهلال بالثلاثية، فحينما هاجم الأهلي بغية تقليص الفارق، قاد كارلوس إدواردو هجمة مرتدة نموذجية في الدقيقة الـ77. انطلق بالكرة ومررها إلى الدوسري، والذي يدوره مرر الكرة إلى أندريه كاريو. الجناح البيروفي راوغ وسدد الكرة بيسراه رائعة في مرمى محمد العويس مسجلا الهدف الرابع.

عودة أهلاوية متأخر

الرباعية لم تحبط عزائم لاعبي أهلي جدة، فحاولوا العودة وكاد يتحقق لهم ذلك.

محمد عبد الشافي أرسل عرضية في الدقيقة الـ80. تسلمها عمر السومة وتعرض لعرقلة، ليحصل على ركلة جزاء، سجلها بنفسه محرزا هدفا ثانيا.

وفي الدقيقة الـ84، قابل السومة عرضية عبد الرحمن غريب، برأسية رائعة في المرمى، مكملا "الهاتريك" ومقلصا الفارق لفريقه.

ورغم احتساب 7 دقائق وقت محتسب بدل من ضائع، لكن لاعبي الهلال حافظوا على التقدم، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

فوز الهلال رفع رصيده للنقطة الـ35 في صدارة ترتيب الدوري السعودي، فيما تجمد رصيد أهلي جدة عند النقطة الـ24 متراجعا للمركز الخامس.

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