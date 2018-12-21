مؤتمر راموس – عن "المصري في صفوف العين" و"5 سنوات دون مورينيو".. وتصريحات رونالدو

ظهر سيرخيو راموس قائد ريال مدريد في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة العين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية 2019، على ملعب مدينة زايد الرياضية غدا السبت.

ريال مدريد يخوض النهائي للعام الثالث على التوالي، وسيكون العين بطل الإمارات آخر خصومه بعد أن قام الأخير بتحقيق مفاجأة كبيرة وأقصى ريفر بليت بطل كوبا ليبرتادوريس في الدور الماضي.

القائد الإسباني تلقى الكثير من الأسئلة في اتجاهات متفرقة، وإجاباته كانت مثيرة للاهتمام في أغلب أوقات المؤتمر الصحفي الساخن.

راموس سُئل عن تصريحات زميله السابق كريستيانو رونالدو الذي أشاد بغرفة خلع ملابس يوفنتوس –فريقه الجديد- واعتبرها أكثر تواضعا من سابقتها في مدريد.

وراموس لم يكن سوى الخير في حديثه للنجم البرتغالي: "هذه المسألة أشبه بالموجة، وأنتم (الإعلام) تريدون أن تصنعوا منها دويا كبيرا. لم أسمع كريستيانو يتحدث عن ريال مدريد. عندما تواجَد هنا، لمَس مدى تواضع المجموعة وهذا كان سر نجاحنا. نحن سعداء لأن كريستيانو يؤدي بشكل جيد، دائما ما نتمنى الأفضل للأشخاص الذين بذلوا المجهود ولعبوا جيدا خلال تمثيل نادينا".

لاحقا، قام أحد الصحفيين ووجه سؤاله إلى راموس: "أريد أن أسألك عن..."

إلا أن راموس قاطعه: "من؟ إيسكو؟ أنت أصلي للغاية" (راموس يتهكم بسبب كثرة تكرار السؤال)

قبل أن يتحوّل القائد للحديث الجدي: "إيسكو أحد أفراد التشكيلة، والأمر الجيد حول كرة القدم هو التنافس، فعلى سبيل المثال، لاعب مثل (داني) سيبايوس لم يكن يشارك في الموسم الماضي، والآن يحظى بكثير من الدقائق. هذا المستوى من التنافس يتطلب من اللاعب أن يكون في أفضل أحواله دوما. وعلى مدار مسيرتنا مع كرة القدم، نمر بأوقات جيدة وأخرى سيئة، وبالطبع عندما لا تشارك، فلن تسير مبتسما ولن تشعر بالراحة".

الأيام الماضية أعادت ربط اسم جوزيه مورينيو بتدريب ريال مدريد بقوة من جديد، بعد أن أقيل المدرب البرتغالي من تدريب مانشستر يونايتد، وراموس لم يكن وديا أبدا في إجابته: "لست أنا من يقرر هوية من يأتي ومن لن يأتي، هذا ليس من اختصاص قائد الفريق. مرت 5 سنوات منذ تركنا مورينيو، وأنتم لازلتم تتحدثون عنه، لقد فزنا بكل شيء، تواصلون ذكر الأمر لأنه يعطيكم مادة للكتابة فقط. عليكم أن تحترموا المدرب سولاري. إن أردتم مواصلة الحديث عن مورينيو، فأنا لن أكون جزءا من هذه اللعبة".

راموس لم يتوان عن التشديد على خطورة العين وضرورة احترام المنافس، مشيرا إلى أن فريقه درس المنافس جيدا وتعرّف على مهاجمه الخطرين: ماركوس بيرج، كايو، حسين الشحات.

يقول راموس: "سندخل المباراة بأقصى قدر من التواضع. الجميع رشّح ريفر بليت للعبور، ولكن من الجلي أن المباريات لا تُربَح بتلك الطريقة. الموهبة مهمة، ولكن الجانب البدني والحدة يحسمان الأمور كذلك. لقد درسناهم، لديهم لاعب سويدي ولاعب برازيلي ولاعب مصري. في كرة القدم، علينا أن نواجه كل الخصوم بكثير من الاحترام، وبهذه الطريقة سندخل المباراة، بكثير من الجدية، إنها مباراة نهائية لتحديد الفائز ببطولة".

واختتم متطرقا لزيارته السريعة لجامع الشيخ زايد وما أخبروه به هناك: "على الرغم من أننا فريق ضيف على الإمارات، ولكننا تلقينا دوما معاملة رائعة. الجماهير تكن حبا كبيرا لنا وهذا يمكن ملاحظته في الشوارع، في الفندق، في الملاعب. هذه المرة سنواجه أكبر فريق هنا، الذي فاز بأكثر عدد من ألقاب الدوري. لقد كنت في الجامع وأخبروني أنهم يرغبون خسارة ريال مدريد للمرة الأولى في حياتهم".

ريال مدريد يسعى للفوز بلقب كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه، بعد أن توج بألقاب 2014 و2016 و2017.

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