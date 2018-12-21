بعثة الزمالك تصل تشاد.. وراحة من جروس للاعبين لعدة ساعات

وصلت بعثة نادي الزمالك إلى تشاد قبل قليل، استعدادا لمواجهة القطن التشادي في الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة القطن التشادي مساء الأحد المقبل، في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

ووصلت البعثة في الثانية ظهرا بتوقيت تشاد، وكان في استقبال بعثة الزمالك أحمد سامح القائم بأعمال السفير المصري بتشاد وأعضاء السفارة: عمر جاد ومحمد فؤاد والسيد ابو العينين وكذلك مادلين كرم مديرة مكتب مصر للطيران ومحمد القيعي مدير فرع شركة المقاولون العرب.

وقد ساعدت السفارة المصرية في إنهاء إجراءات دخول البعثة المصرية خلال دقائق معدودة.

وقرر كريستيان جروس المدير الفني السويسري للفريق، منح اللاعبين راحة لعدة ساعات.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك أول تدريب له في تشاد اليوم في السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب المباراة التي تجمعه بالقطن.

كانت بعثة الزمالك قد غادرت القاهرة صباح اليوم يرافقها المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة.

يذكر أن الزمالك فاز على القطن التشادي بسبعة أهداف مقابل لا شيء في مباراة الذهاب بالقاهرة.

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