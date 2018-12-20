القيعي يتحدث عن فضل وهيثم عرابي ويُصرح: إذا عاد الزمن سيختلف الأمر

تحدث عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات في الأهلي عن محمد فضل مدير لجنة التعاقدات السابق في النادي وهيثم عرابي عضو اللجنة الأسبق.

وقال القيعي: "في وقت الأزمة الخاصة بلجنة التعاقدات ومن يستمر ومن يرحل ومن يشعر بالضيق، الكل ركز في عمله حتى اللحظة الأخيرة وأنا احترم ذلك للغاية".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الأهلي "محمد فضل لم يتأخر عن الأهلي لآخر ثانية له في منصبه وكان مستعدا وواصل لمراحل متقدمة للغاية مع اللاعبين المنضمين لـ الأهلي. دوري الأكبر كان مع الأندية، أما اللاعب نفسه فكان مع محمد فضل".

وواصل "في الأيام الأخيرة كان الجهد مشترك بيني وبين فضل وأخبرتهم - اللجنة - بضرورة التعاون وحل الأزمة. هيثم عرابي كفؤ ورأيت كفائه محمد فضل في عمله أيضا. أخبرت الجميع بضرورة التعاون لحين نهاية فترة الانتقالات الشتوية".

وأكمل حديثه قائلا: "محمد فضل استجاب لذلك وقد يكون هيثم عرابي استجاب أيضا ولكن في مهمات مختلفة عن المهمات التي كنت أتولى مسؤوليتها. لم يُقصر أي أحد".

ويعتقد القيعي "إذا عاد الزمن للوراء لنفس لحظة الأزمة، فالعديد من الأمور لن تحدث وقتها. الخبرات زادت والتعامل مع الأزمات سيكون بشكل أهدئ الآن ولن يفكر كل شخص في نفسه في تلك اللحظة".

محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قرر في وقت سابق إعادة هيكلة قطاع الكرة في النادي.

التغييرات الأوسع جاءت في لجنة التعاقدات، التي استمر فيها عدلي القيعي مستشارا وأمير توفيق الذي كان مديرا للتسويق أصبح مديرا للجنة التعاقدات.

هذا يعني رحيل محمد فضل عن منصبه، وعدم تولي هيثم عرابي أي منصب داخل اللجنة.

وكذلك، رحل حسام غالي عن منصبه كمنسق عام لقطاع الكرة.

قبل ذلك، أصدر النادي بيانا رسميا أعلن فيه تولي مارتين لاسارتي مسؤولية تدريب الفريق، مع استمرار سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة.

ويتولى محمد يوسف منصب المدرب العام، وسيباستيان إيجورين مدرب مساعد وأليخاندرو خافيير مدربا للأحمال، وسامي قمصان مدربا، وطارق سليمان مدربا للحراس، وحسين عبد الدايم مساعدا لمخطط الأحمال.

هذا يعني أن عادل مصطفى صار خارج الجهاز الفني.

أما بالنسبة لقطاع الناشئين، فيتولاه فتحي مبروك ويساعده هشام حنفي.

وفي الأكاديميات، يتولى خالد الأمين إدارة القطاع.

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