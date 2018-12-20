رسميا – منتخب مصر يواجه نيجيريا وديا يوم 26 مارس

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موافقة نظيره النيجيري على إقامة مباراة ودية بين المنتخبين يوم 26 مارس المقبل.

وتأتي المباراة ضمن معسكر شهر مارس، الذي يواجه فيه منتخب مصر نظيره النيجري في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا أحد أيام 22 أو 23 أو 24 مارس في النيجر.

وكان مصدر داخل منتخب مصر قد كشف لـFilGoal.com في وقت سابق أن "نيجيريا تعد الأقرب لودية مارس، خلال المعسكر الذي يعقد بين 16 و26 مارس".

وأردف "المدير الفني للمنتخب خافيير أجيري مصمم على خوض ودية في المعسكر المقبل، خاصة أنه الأخير قبل التجمع لخوض غمار كأس الأمم".

وأتم "كذلك أنه سيكون أول معسكر منذ شهر نوفمبر، فالمدرب المكسيكي في حاجة للتعرف على اللاعبين بشكل أكبر".

وتأهل منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا منذ الجولة الرابعة، في ظل تقدم اتحاد الكرة بطلب لاستضافة البطولة التي سحب الكاف تنظيمها من الكاميرون.

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