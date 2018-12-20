صلاح وبوجبا وكانتي إلى تونس الشهر المقبل

يسافر نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول إلى تونس الشهر المقبل لكن ليس للعب كرة القدم.

صلاح سيحضر حفل زفاف زميله السنغالي ساديو ماني على فتاة تونسية في مدينة سوسة يوم السبت 5 يناير المقبل.

الأمر تم الكشف عنه عن طريق حسين جنيح رئيس بلدية مدينة سوسة عبر إذاعة موزاييك التونسية يوم الخميس.

وقال جنيح إن صلاح سيتواجد رفقة بعض نجوم كرة القدم حول العالم، أمثال بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد ونجولو كانتي نجم تشيلسي، بالإضافة إلى أساطير الكرة الإفريقية ديديه دروجبا وصامويل إيتو وغيرهم.

وأوضح أن الأمر يتم بصبغة رسمية عن طريق مراسلات بين وكيل ماني والحكومة التونسية متمثلة في بلدية سوسة، وذلك بعد الحصول على موافقة نادي ليفربول والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وشدد "لقد أرسل وكيل اللاعب خطابا رسميا للجنة الرياضة ببلدية سوسة من أجل الموافقة على إقامة حفل الزفاف في ملعب المدينة".

وأوضح أن نجوم كرة القدم الذي يبلغ عددهم حتى الآن نحو 16 سيحضرون إلى تونس بطائرات خاصة.

جدير بالذكر أن ليفربول سيلعب ضد مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي يوم 3 يناير، قبل يومين من حفل الزفاف، على أن يواجه وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 7 من الشهر نفسه.

ومن المفترض أن يطير صلاح وماني إلى داكار يوم 8 يناير لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة الإفريقية.

الثنائي يتنافس مع 8 لاعبين على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018 (تعرف على القائمة النهائية من هنا).

صلاح وماني دخلا القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2017 قبل أن يتوج النجم المصري بالجائزة.

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