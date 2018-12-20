تحول جديد في مصير محترفنا المصري محمود حسن "تريزيجيه" مع ناديه قاسم باشا التركي. الرحيل أصبح قريبا للغاية.

قاسم باشا أصدر بيانا في وقت سابق يشير من خلاله إلى اتفاقه مع كل لاعبيه على البقاء مع الفريق حتى 2021. لكن الأمور تغيرت مؤخرا وتحديدا مع تريزيجيه.

وعلم FilGoal.com أن تريزيجيه مُصمم على الرحيل من قاسم باشا، بل وأبلغ مصطفى دنيزلي المدير الفني للفريق التركي بذلك.

تريزيجيه نقل رغبته بالرحيل من قاسم باشا إلى مدربه، ليقرر الأخير عدم مشاركة محترفنا المصري في التدريبات الجماعية اليوم الخميس.

مدرب قاسم باشا أصدر فرمانا بتدرب تريزيجيه بشكل منفرد وعدم مشاركته في التدريبات الجماعية بسبب رغبة اللاعب في الرحيل إلى جانب شعوره بالضيق الشديد من إدارة النادي مؤخرا، حسبما علم FilGoal.com.

قرار مدرب قاسم باشا وموقف تريزيجيه، يُقرب صاحب الـ 24 عاما من عدم الظهور مجددا بقميص فريقه قبل أن يرحل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

FilGoal.com كشف في وقت سابق وعد قاسم باشا لتريزيجيه بدراسة ومناقشة كل العروض المقدمة للاعب عقب نهاية الدور الأول من الدوري التركي أي بعد مباراتين فقط، وقتها. (طالع التفاصيل)

مواجهة السبت الماضي أمام قونيا سبور في الجولة الـ 16 من الدوري، ثم مواجهة السبت المقبل أمام بيشكتاش لينتهي الدور الأول من الدوري وتتوقف المسابقة حتى الـ 20 من شهر يناير المقبل.

وشارك تريزيجيه في خسارة قاسم باشا أمام قونيا سبور بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري التركي.

والآن الأقرب هو عدم مشاركة قاسم باشا أمام بيشكتاش يوم السبت المقبل بسبب تدربه بشكل فردي مع تمسكه بالرحيل.

الرحيل ليس سهلا

رحيل تريزيجيه من قاسم باشا لن يكون بالأمر السهل على الإطلاق والسبب شرط النادي التركي.

قاسم باشا لا يرغب في بيع تريزيجيه بمبلغ أقل من 10 ملايين يورو.

ماذا عن العروض المقدمة لـ اللاعب؟ FilGoal.com علم بوجود أكثر من عرض من دوريات عربية لـ تريزيجيه إلى جانب العروض الأوروبية التي كشفتها الصحف التركية في وقت سابق.

نادي لاتسيو الإيطالي عرض 6 ملايين يورو لضم تريزيجيه في يناير، إلى جانب رغبة شتوتجارت الألماني أيضا في ضم اللاعب.

جناح منتخب مصر لم يدخل في مناقشات مباشرة مع أي مسؤول في أي ناد، مفضلا ترك اتفاقه على الشروط الشخصية مع أي فريق عقب اتفاق الفريق بالفعل مع قاسم باشا.

وانضم تريزيجيه لـ قاسم باشا داية الموسم الماضي معارا من نادي أندرلخت البلجيكي، قبل أن ينتقل لهم بشكل كامل منتصف الموسم.

ويقدم تريزيجيه أداءً جيدا مع قاسم باشا هذا الموسم. سجل 5 أهداف وصنع 5 خلال مشاركته في 16 مباراة.

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