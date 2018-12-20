ماذا ينتظر الأندية المصرية.. تعرف على موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية للدور المقبل.

وتقام قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية يوم الجمعة الموافق 28 من شهر ديسمبر الحالي في القاهرة.

القرعة ستشهد معرفة مجموعات دوري أبطال إفريقيا إلى جانب مباريات دور الـ 32 الثاني من بطولة الكونفدرالية.

وتقام مباريات الإياب من دور الـ 32 في دوري أبطال إفريقيا على يومي السبت والأحد، بينما تقام مباريات الإياب في الدور الأول من دور الـ 32 من الكونفدرالية أيام الجمعة والسبت والأحد.

الأهلي والإسماعيلي يمثلان مصر في بطولة دوري أبطال إفريقيا. المارد الأحمر انتصر ذهابا على أبا جيفار الإثيوبي بهدفين مقابل لا شيء، وهي نفس النتيجة التي انتهت عليها مواجهة الإسماعيلي أمام القطن الكاميروني لصالح الدراويش.

في الكونفدرالية، أبدع الزمالك وأكتسح القطن التشادي بسباعية مقابل لا شيء، بينما تلقى المصري هزيمة بهدفين على ملعبه ووسط جماهيره أمام ساليتاس البوركينابي.

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