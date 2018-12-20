رحلة الزمالك إلى تشاد.. 18 لاعبا في قائمة الأبيض بحضور مدبولي وغياب جنش وحفني

الخميس، 20 ديسمبر 2018 - 18:40

كتب : أحمد شوقي

مدبولي - الزمالك - إنبي

اختار كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك 18 لاعبا في قائمة فريقه استعدادا للسفر إلى تشاد لمواجهة القطن.

الزمالك لقن القطن التشادي درسا قاسيا من 7 فصول في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية.

بعثة الزمالك تطير إلى تشاد يوم الجمعة المقبل استعدادا لمواجهة القطن يوم الأحد في إياب البطولة الإفريقية.

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وشهدت قائمة الزمالك غيابات بالجملة على رأسها محمود عبد الرحيم "جنش" وأيمن حفني وطارق حامد ومحمد عنتر ومحمود حمدي "الونش" وحميد أحداد.

بينما يعود أحمد مدبولي للظهور من جديد في قائمة الزمالك.

وفيما يلي قائمة الزمالك بالكامل:

حراسة المرمى: عماد سيد – عمر صلاح.

الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – بهاء مجدي – حمدي النقاز – عبد الله جمعة – أحمد فتوح – حازم إمام.

الوسط: فرجاني ساسي – محمود عبد المنعم "كهربا" – محمد إبراهيم – يوسف إبراهيم "أوباما" – إبراهيم حسن – أحمد مدبولي – مصطفى فتحي.

الهجوم: عمر السعيد – كابونجو كاسونجو.

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