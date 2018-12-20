لن يرحل إلى أي مكان.. رسميا - أليكس ساندرو يجدد تعاقده مع يوفنتوس

الخميس، 20 ديسمبر 2018 - 18:13

كتب : FilGoal

أليكس ساندرو - يوفنتوس

تقارير عدة تحدثت عن إمكانية رحيله صوب الدوري الإنجليزي أو الدوري الإسباني، ولكنه لن يذهب إلى مكان.. أليكس ساندرو مستمر مع يوفنتوس.

أليكس ساندرو

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وأعلن الموقع الرسمي للسيدة العجوز تجديد تعاقد الظهير الأيسر البرازيلي حتى عام 2023 ليُغلق الباب أمام تكهنات رحيله.

ساندرو ارتبط اسمه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد وتشيلسي وباريس سان جيرمان وريال مدريد خلال الفترة الماضية بعدما تأخر تجديد تعاقده.

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ولكن السيدة العجوز تمسك باستمرار اللاعب الذي حقق 3 ألقاب دوري ومثلهم في الكأس منذ انضمامه عام 2015 قادما من بورتو البرتغالي.

مع البيانكونيري شارك الظهير البرازيلي في 136 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع 18 هدفا، وكان أكثر من قدم عرضيا بـ127 عرضية.

كما كان المدافع الأكثر صناعة للفرص (142) وثاني أكثر لاعبي الفريق تنفيذا للمراوغات (220).

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