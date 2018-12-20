القيعي: الشحات عُرض على الأهلي مقابل 250 ألف جنيه.. ولن نقصر في أي اسم نحتاجه

كشف عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات في الأهلي عرض اسم حسين الشحات على النادي عندما كان يلعب الأخير بقميص الشرقية للدخان.

وقال عدلي القيعي: "حسين الشحات عُرض علي وعلى الأهلي سابقا ولكنني لم أكن مسؤولا داخل النادي".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الأهلي "الشرقية للدخان طلب الحصول على 250 ألف جنيه فقط في اللاعب ولم يتم الأمر وقتها، وبعدها انفجر اللاعب مع المقاصة".

وشدد القيعي "لماذا يتم الحديث عن قصص ليست صحيحة على الإطلاق بخصوص حسين الشحات ورفضي دفع مقابل الصفقة لصالح مصر للمقاصة".

وأوضح "حسين الشحات لم يكن طرفا في حديث الأهلي والمقاصة بل كان الأمر بخصوص مدافع معين في الفريق الفيومي ووقتها رفضت دفع ما يطلبون. حسين الشحات لم يكن في الصفقة على الإطلاق".

وأكمل حديثه قائلا: "الموسم الثاني لحسين الشحات مع المقاصة شهد تألقه بشدة فكيف لي رفضه؟ بالتأكيد لم يحدث".

وأشار القيعي: "لن يحدث أي تقصير في أي اسم يحتاجه الأهلي، سواء حسين الشحات أو غيره".

وأتم "نحن لا نناقش الصفقات على الهواء مباشرة".

وقاد حسين الشحات فريقه العين للتأهل لنهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على ولينجتون النيوزيلاندي في الدور التمهيدي، ثم الترجي التونسي في الدور التمهيدي الثاني وريفربليت الأرجنتيني في نصف النهائي.

ويستعد العين لملاقاة ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل.

وكان الشحات قد تحدث سابقا لقناة MBC مصر قائلا: "لا أعرف شيئا عن تواجد عدلي القيعي بالإمارات أو إمكانية العودة للأهلي، أنا مستمر مع العين وأركز مع فريقي في بطولة كأس العالم للأندية".

وأضاف: "أركز في المباراة النهائية لمونديال الأندية، وإسعاد جماهير العين فالوصول لهذه المرحلة إنجاز كبير، وقادرون على التتويج باللقب وسط جماهيرنا".

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