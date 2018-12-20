الشحات: العودة للأهلي؟ لا أعرف شيئا.. مستمر مع العين وأركز في نهائي مونديال الأندية

لم يقدم حسين الشحات لاعب العين الإماراتي إجابة قاطعة بشأن إمكانية عودته إلى مصر والانتقال لصفوف الأهلي.

وصرح الشحات عبر قناة (إم بي سي مصر): "لا أعرف شيئا عن تواجد عدلي القيعي بالإمارات أو إمكانية العودة للأهلي، أنا مستمر مع العين وأركز مع فريقي في بطولة كأس العالم للأندية".

وأضاف: "أركز في المباراة النهائية لمونديال الأندية، وإسعاد جماهير العين فالوصول لهذه المرحلة إنجاز كبير، وقادرون على التتويج باللقب وسط جماهيرنا".

وأتم الشحات: "لم نصدق ما حدث في أول شوط من البطولة، إلا أننا نجحنا في الرد بالشوط الثاني والتعادل مع الفريق النيوزلندي 3-3 ثم تفوقنا على الترجي وريفر بليت".

وقاد حسين الشحات فريقه العين للتأهل لنهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على ولينجتون النيوزيلاندي في الدور التمهيدي، ثم الترجي التونسي في الدور التمهيدي الثاني وريفربليت الأرجنتيني في نصف النهائي، ليواجه ريال مدريد في النهائي يوم السبت المقبل.

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