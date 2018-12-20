كواليس تعاقد الأهلي مع جيرالدو.. التحول من الأجنبي في مصر لأنجولا وحل 3 عقبات

كشف عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات في الأهلي كواليس التعاقد مع الأنجولي جيرالدو دا كوستا من نادي أول أغسطس.

وانضم جيرالدو لصفوف الأهلي لمدة 4 سنوات ونصف قادما من أول أغسطس الأنجولي بعد تألقه في دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية.

وقال عدلي القيعي: "في البداية، كان هناك صفقة أجنبية من الدوري المصري. كنت أعتقد أنها الأولوية بالنسبة للنادي".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الأهلي "عندما تناقشنا في الأهلي، فوجئت بأن اللاعب الأجنبي من الدوري المصري ليس الأولوية بل الأولوية كانت لـ جيرالدو، وقتها ابتعدنا تماما عن صفقة الدوري المصري وأصبح تركيزنا منصب على جيرالدو".

وأكمل حديثه قائلا: "العقبة الأولى في الصفقة كانت حتى قبل سفري لأنجولا والسبب تدخل أكثر من وكيل في الصفقة. كل وكيل كان يتحدث معي، يخبرني بأنه وكيل اللاعب، وقتها حسمت الأمر قبل سفري وأخبرت من يتحدثون معي بأن عليهم مقابلتي مع اللاعب لإثبات من هو وكيله".

وتابع "أخبرتهم بأن جيرالدو هو من سيقول من هو وكيله وهذا ما حدث".

وأوضح "جيلبرتو استقبلني في المطار ثم جلب لي اللاعب ووكيله. في البداية كان يرغب اللاعب في التوقيع لـ 3 سنوات ونصف ولكننا نجحنا في إقناعه بالتوقيع 4 سنوات ونصف ولكنه رفض التوقيع لحين عقدي جلسة مع رئيس النادي".

واستكمل "الوكيل شدد لي أن اللاعب سيلعب لـ الأهلي ولكن لا بد من الجلوس مع رئيس النادي أولا قبل توقيع العقود".

وواصل "في اليوم التالي، جاء لي نائب الرئيس وطلب الحصول على مليون دولار كثمن للصفقة وهنا كانت العقبة الثانية. رفضت طلبه والمفاوضات استمرت حتى وصلت أولا لـ 700 ألف دولار وبعدها ذهبنا لمكتب رئيس النادي. مع الرئيس وصلت المفاوضات لـ 600 ألف دولار وأخبرته بأننا لن ندفع أكثر من ذلك".

هل وقع اللاعب وقتها؟ يكمل القيعي حديثه قائلا: "التوقيع تأجل من جديد في انتظار وصول وكيل اللاعب بناءً على شرط رئيس النادي ووقتها علمت أن السبب هو النسبة الخاصة في الصفقة".

وأشار "الحديث كان ساخنا بين وكيل اللاعب ورئيس النادي وعلى ما يبدو فأنهم في البداية لم يصلا لاتفاق لينظر الثنائي لي، وقتها وقفت أمامهما وقلت لهما "NO".

وشرح "قلت لا أمام الجميع. لن تحلا خلافاتكما عن طريقي أنا. نحن وصلنا لاتفاق مع كل الأطراف، وقتها ضحك الجميع ووقع رئيس النادي وتمت الصفقة".

القيعي استمر في حديثه قائلا: "عندما أصبحت أمتلك كل الأوراق فكرت في جلب اللاعب معي إلى القاهرة مباشرة، وقتها ذهب معي للسفارة واستخرجنا بالفعل تأشيرة الدخول له وللوكيل وتحدثت مع سيد عبد الحفيظ وأرسل تذكرة طيران للاعب وجاء في اليوم التالي مباشرة إلى مصر".

لماذا تعاقد الأهلي مع جيرالدو في يناير وليس مجانا في الصيف؟ سؤال أجاب عنه القيعي قائلا: "لأننا لا نضمن عدم دخول أي فريق آخر في الصفقة ولا نضمن وقتها شروط اللاعب الشخصية ولا نضمن وقتها بأننا سنحصل عليه مجانا لأن النادي كان يخطط للتجديد له بالفعل".

وأتم "بالطبع بطولة إفريقيا هي الأهم ولكن كان من المهم أن تتضح ملامح الفريق بأننا نسير للأمام".

ويبلغ جيرالدو من العمر 27 عاما، وله 14 مباراة دولية مع منتخب أنجولا.

ويلعب دا كوستا على الجناحين، وفي مركز المهاجم الثاني.

وقبل انضمامه إلى أول أغسطس في يناير 2016، لعب جيرالدو لأندية كورتيبا وبارانا وريد بل وأتليتكو جوياس في البرازيل.

وسجل جيرالدو 4 مرات في 10 مباريات في وصول أول أغسطس إلى نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي.

وشارك جيرالدو مع أول أغسطس في الدور التمهيدي للنسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، ما يجعل مشاركته في النسخة الحالية مع الأهلي مستحيلة بحسب قواعد الكاف.

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