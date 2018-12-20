محمد محمود يسجل ويصنع في تعادل مثير لـ دجلة أمام الداخلية

الخميس، 20 ديسمبر 2018 - 21:18

كتب : FilGoal

محمد محمود - وادي دجلة

تألق محمد محمود لاعب وادي دجلة المنتقل حديثا إلى الأهلي، في مواجهة فريقه أمام الداخلية في الجولة الـ 18 من الدوري المصري.

وادي دجلة تعادل مع الداخلية بهدفين لكل فريق مساء اليوم الخميس.

لقاء مثير شهد 4 أهداف في شوط واحد، وفرص بالجملة في شوط ثاني والنتيجة نقطة لكل فريق.

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إبراهيم نداي سجل أولا لصالح دجلة بعد مرور ربع ساعة فقط من عمر المباراة بعد تمريرة من محمد محمود.

بعدها مباشرة أدرك إبراهيم أبو اليزيد التعادل للداخلية من رأسية قوية في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 30 سجل محمد محمود هدفا لصالح دجلة برأسية متقنة هزت شباك محمد صبحي حارس الداخلية.

قبل نهاية الشوط الأول، سجل إيمانويل إيجبتور هدف التعادل للداخلية من رأسية أخرى قوية.

وكاد دجلة أن يتقدم بهدف ثالث عن طريق محمد محمود لولا تألق محمد صبحي في أكثر من مناسبة.

ووصل وادي دجلة للنقطة 17 في المركز الـ 14، بينما ارتقى الداخلية للنقطة 18 في المركز العاشر.

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