رسميا – الصفقة الرابعة.. بيراميدز يعلن تعاقده مع "الدبابة" الإكوادورية

الخميس، 20 ديسمبر 2018 - 19:24

كتب : FilGoal

جون سيفوينتس - بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز بشكل رسمي تعاقده مع الإكوادوري جون سيفوينتي مهاجم منتخب الإكوادور.

صفقة جون سيفوينتي هي الصفقة الرابعة لنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد ضم عمرو مرعي وإيريك تراوري والفلسطيني حامد حمدان.

ووصف الحساب الرسمي لنادي بيراميدز لاعبه الجديد بـ"الدبابة" هداف الدوري الإكوادوري.

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المهاجم صاحب الـ 26 عاما سجل 37 هدفا خلال مشاركته في 42 مباراة في الدوري الإكوادوري بقميص كاتوليكا هذا الموسم.

نظام الدوري الإكوادوري يقام على مرحلتين وتشهد كل مرحلة لعب الفريق 22 مباراة.

في المرحلة الأولى، سجل سيفوينتي 24 هدفا وصنع هدفين في 21 مباراة.

بينما سجل 13 هدفا وصنع مرة في المرحلة الثانية.

وظهر المهاجم الإكوادوري مع منتخب بلاده في التوقف الدولي الأخير ونجح في هز شباك بنما.

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