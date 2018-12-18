تقارير: أهلي جدة قد يضحي بالسعيد وعبد الشافي في يناير

ذكرت تقارير سعودية أن أهلي جدة قد يتخلى عن الثنائي المصري محمد عبد الشافي وعبد الله السعيد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفادت جريدة الرياض يوم الثلاثاء في تقريرها أن إدارة الأهلي أجلت جميع التغييرات والقرارات التي ستتخذها حول الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني بابلو جويدي والجهاز الإداري بقيادة موسى المحياني إلى بعد مواجهة الهلال الجمعة المقبل.

وأوضح التقرير أن إدارة أهلي جدة بقيادة ماجد النفيعي بدأت في البحث عن كيفية تعديل الأوضاع داخل الفريق، حيث تدرس حالياً التعاقد مع لاعبين أجانب جُدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن هناك تصفية شاملة بين المحترفين الأجانب قد تصل إلى رحيل أربعة لاعبين منهم الإسباني اليكسس روانو ومواطنه خوسيه خورادو والثنائي المصري عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي.

وأكدت الإدارة الأهلاوية أنه لن تكون خلال الفترة المقبلة وتحديداً قبل لقاءي الهلال والوحدة، أي اجتماعات بصورة رسمية، وتهدف الإدارة من وراء ذلك للتركيز في اللقاءين المتتاليين قبل فترة التوقف بغية العودة إلى نغمة الانتصارات والاستمرار في المنافسة على لقب الدوري.

من جانبه، قال رئيس الأهلي ماجد النفيعي: "اجتمعنا مع المدرب جويدي واللاعبين بعد الخسارة التي تلقاها الفريق في الجولة الماضية أمام الشباب، ونحن لسنا راضين مثل الجمهور وسنحاول أن نصحح في الفترة المقبلة".

وأضاف: "بعد مباراتي الهلال والوحدة سيكون هنالك تقييم على موسى المحياني والمدرب جويدي واللاعبين الأجانب، والعلاقة بين المدير التنفيذي لكرة القدم موسى والمدرب بابلو جويدي واللاعبين جيدة وفي الفترة المقبلة سيتم تقييم الجميع".

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