وصف مصدر رفيع المستوى داخل اتحاد الكرة المصري الملف المقدم من الهيئة الحاكمة للكرة المصرية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لاستضافة كأس أمم إفريقيا الصيف المقبل بـ"المثالي".

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "الملف تضمن الملاعب التي ستقام عليها مباريات البطولة، وكذلك ملاعب التدريب، وفنادق إقامة المنتخبات والمراكز الطبية أيضا".

وشدد "الملف الذي قدمته مصر يعد مثاليا. من الوارد أن يتم تعديله أيضا حال وجود أي ملاحظات سواء من الكاف أو من لجنة التفتيش التي سيرسلها".

وشرح "لائحة الكاف تلزم البلد المنظم بإقامة مباريات المجموعة الواحدة في مدينة واحدة، وليس مثل كأس العالم مثلا التي تجعل الفرق تتنقل بين عدة مدن".

وأتم المصدر "لجنة التفتيش التابعة للكاف ليس لها موعد محدد، ومن الوارد أن تصل للتفتيش وتقييم ملف مصر دون موعد مسبق".

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن سحب تنظيم بطولة أمم إفريقيا من الكاميرون حيث كان مقررا لها أن تقام، وذلك بسبب عدم اكتمال استعدادات الدولة لاستضافة البطولة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي التقدم بطلب استضافة أمم إفريقيا 2019. (طالع التفاصيل)

وتقام بطولة أمم إفريقيا لعام 2019 بمشاركة 24 فريقا مقسمين على ست مجموعات لأول مرة في تاريخ البطولة.

يذكر أن مصر سبق لها استضافة بطولة أمم إفريقيا 4 مرات، أعوام 1959، 1974، 1986، وكان أخرها بطولة 2006، والتي حصل فيها منتخبنا على اللقب الخامس في تاريخه.

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