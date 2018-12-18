محمد إبراهيم: دوري قادم مع المنتخب.. ومؤهل للاحتراف بأوروبا

دافع محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك عن مستواه في الفترة الماضية، مؤكدا أن لديها تطلعات عديدة يريد الوصول إليها في الفترة القادمة.

محمد إبراهيم النادي : الزمالك الزمالك

تحدث إبراهيم خلال استضافته بقناة أون سبورت عن ملفات احترافه واتهامه بإثارة المشاكل ومركزه المفضل، وكذلك أمنيته في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي مجددا.

وقال قائد الزمالك: "لن أستعجل الفرصة أعلم أن دوري قادم مع المنتخب، لا أركز مع يقال ضدي وأركز في عملي فقط".

وأضاف: "لا أهوى إثارة المشاكل مثلما يتصور الكثيرون، ما عطلني في الفترات الماضية الإصابات القوية، فأنا أتدرب بجدية ولا أقصر بدليل مشاركتي بشكل أساسي مع كل المدربين الذين عملوا بالزمالك".

واستدرك: "لست من هواة تكوين العلاقات التي تجنب بعض اللاعبين العديد من الأزمات، أما معظم المشاكل من جهات أخرى بعيدة عن الإعلام، ووقت فراغي أقضيه مع زوجتي وأبنائي".

وعن مركزه المفضل، أوضح محمد إبراهيم: "ألعب في المركز 10 حاليا ويُطلب مني مهام دفاعية، بينما لعبت كجناح أيسر تحت قيادة جورفان فييرا، وقدمت مستويات مميزة، أرتاح لخطة 4-2-3-1 وأحتاج لحرية أكثر في التحركات بالملعب، أكون مضطرا للالتزام بنظام الفريق لحين التحرر وإظهار كل قدراتي".

وشدد: "التفاهم مع المدير الفني كريستيان جروس مميز، فهو يتعامل معي بشكل جيد، ابتعدت مباراة واحدة فقط ولعبت 95% من اللقاءات سواء أساسيا أو احتياطيا وهو ما يؤكد أنني أتدرب بجدية ولا أقصر".

وأشار: "الزمالك يضم حاليا 3 فرق، كل اللاعبين بكفاءة واحدة وأي لاعب سيشارك سيؤدي بشكل جيد، والأهم حاليا تحقيق بطولة مع الزمالك لأنها ستكون بوابة انضمامي لمنتخب مصر ومن ثم الاحتراف في أوروبا".

وأردف: "لدي الإمكانيات الفنية التي تؤهلني للاحتراف في أوروبا، كما أنني صغير في السن لم أتجاوز 26 عاما، لذا لن أيأس".

وكشف: "خطوة احترافي بصفوف ماريتيمو البرتغالي كانت سريعة لم أتشاور مع أحد بشأنها، و95% مما اتفقت عليه لم يحدث وعودتي ليس لها أي علاقة بأسباب أسرية، بالعكس زوجتي ضغطت علي كثيرا لاستكمال مشواري الاحترافي".

وأردف: "مرتبط بجماهير الزمالك فهي دعمتني كثيرا وقت الإصابة ومواقف أثرت بي كثيرا، ولكن في أوقات أخرى ابتعد عن المشاركة لذا أفكر في خوض تجربة خارجية والعودة مجددا".

وأتم محمد إبراهيم: "لا ننظر لأي فريق، هناك عدة منافسين على لقب الدوري فكل الأندية تضم لاعبين مميزين والعقلية تغيرت، فكل فريق يتطلع للفوز على الأهلي والزمالك، ولكن لا يشغلنا سوى الفوز بالبطولة، فالدوري أهم مسابقة لأي فريق، نعلم أن المنافسة ليست سهلة، وكل اللاعبين يدركون أن المشوار طويل".

صاحب الـ26 عاما شارك 10 مرات مع الزمالك في الدوري هذا الموسم، وصنع هدفين.

وسبق لإبراهيم التتويج بكأس مصر 5 مرات مع الزمالك.

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