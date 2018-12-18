مدرب الأهلي: لاسارتي ذكي .. وناصر ماهر يحتاج أمرا واحدا ليكون مثل أبو تريكة والسعيد

الثلاثاء، 18 ديسمبر 2018 - 11:56

كتب : FilGoal

ناصر ماهر - الأهلي - النجوم

أشاد عادل مصطفى المدرب المساعد بالأهلي بالمدير الفني الجديد مارتن لاسارتي الذي سيتولى المهمة أواخر الشهر الجاري.

وصرح عادل عبر البرنامج الإذاعي ملعب 9090: "لاسارتي مدرب عقلاني وذكي ولمست فيه الكاريزما، فالمدير الفني للأهلي لابد أن تكون شخصيته قوية مثل مانويل جوزيه وهو ما لمسته في المدرب الاوروجوياني".

وانتقل مدرب الأهلي للاشادة بالثلاثي الشاب كريم نيدفيد وناصر ماهر وأحمد حمدي.

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وقال: "المركز 10 الذي يؤدي ناصر ماهر يحتاج وقتا ليصل فيه اللاعب لأفضل مستوياته مثلما نضج محمد أبو تريكة وعبد الله السعيد ببلوغهما 29 سنة".

وأشار: "أما كريم وليد (نيدفيد) فقدراته جيدة من البداية ولم تظهر فجأة بدليل أنه يلعب في الدرجة الأولى منذ 4 سنوات وخاض مباريات عديدة ونهائي إفريقيا مرتين واكتسب خبرات عديدة، كذلك أحمد حمدي لاعب جيد، إلا أن كل هذه العناصر تحتاج لوقت مثلما تدرج محمد بركات وتريكة ووائل جمعة في الخبرات".

وأكد عادل مصطفى أن الأهلي لم ولن يفقد الأمل في بطولة الدوري طالما أن فارق النقاط يسمح بالتعويض، مشيرا إلى أن الأهلي أكثر فريق في مصر يجيد اللعب تحت ضغط.

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