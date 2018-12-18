الكشف عن تفاصيل انتقال رونالدو إلى يوفنتوس.. "رغبة منذ يناير ومفاوضات في أبريل"

انضم إلى صفوف يوفنتوس في يوليو الماضي ولكن رغبته لم تكن وليدة الصدفة أو المفاجأة كما يعتقد البعض، فكريستيانو رونالدو كان مهتما بارتداء قميص السيدة العجوز منذ يناير الماضي بحسب ما كشف وكيل أعماله.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

في الصيف الماضي تفاجأ عشاق كرة القدم بانتقال رونالدو صاحب الـ33 عاما إلى صفوف يوفنتوس مقابل 112 مليون يورو بعدما قضى ما يقرب من 9 سنوات بقميص ريال مدريد ساعدهم خلالها على الفوز بثلاثة ألقاب متتالية من دوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من ذلك يوضح وكيله جوجي مينديش أن الحديث مع إدارة يوفنتوس بدأ منذ مواجهة ريال مدريد والبيانكونيري في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وقال مينديش لصحيفة توتو سبورت الإيطالية: "كريستيانو أفضل لاعب في التاريخ لذا رغبت العديد من الأندية في ضمه، على الرغم من ذلك يستحق يوفنتوس الكثير من المديح على إتمام الصفقة".

وأضاف "كريستيانو أخبرني في يناير الماضي أنه يرغب في الانضمام إلى يوفنتوس، في تلك اللحظة لم أعتقد أنه من الممكن أن يتم الاتفاق، ولكني أظن أنني كنت خاطئا".