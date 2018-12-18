الكشف عن تفاصيل انتقال رونالدو إلى يوفنتوس.. "رغبة منذ يناير ومفاوضات في أبريل"
الثلاثاء، 18 ديسمبر 2018 - 11:19
كتب : FilGoal
انضم إلى صفوف يوفنتوس في يوليو الماضي ولكن رغبته لم تكن وليدة الصدفة أو المفاجأة كما يعتقد البعض، فكريستيانو رونالدو كان مهتما بارتداء قميص السيدة العجوز منذ يناير الماضي بحسب ما كشف وكيل أعماله.
كريستيانو رونالدو
النادي : يوفنتوس
في الصيف الماضي تفاجأ عشاق كرة القدم بانتقال رونالدو صاحب الـ33 عاما إلى صفوف يوفنتوس مقابل 112 مليون يورو بعدما قضى ما يقرب من 9 سنوات بقميص ريال مدريد ساعدهم خلالها على الفوز بثلاثة ألقاب متتالية من دوري أبطال أوروبا.
وعلى الرغم من ذلك يوضح وكيله جوجي مينديش أن الحديث مع إدارة يوفنتوس بدأ منذ مواجهة ريال مدريد والبيانكونيري في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.
وقال مينديش لصحيفة توتو سبورت الإيطالية: "كريستيانو أفضل لاعب في التاريخ لذا رغبت العديد من الأندية في ضمه، على الرغم من ذلك يستحق يوفنتوس الكثير من المديح على إتمام الصفقة".
وأضاف "كريستيانو أخبرني في يناير الماضي أنه يرغب في الانضمام إلى يوفنتوس، في تلك اللحظة لم أعتقد أنه من الممكن أن يتم الاتفاق، ولكني أظن أنني كنت خاطئا".
الوكيل البرتغالي الشهير كشف مزيدا من التفاصيل "عقدت جلسة مع (فابيو) باتريشي - المدير الرياضي للبيانكونيري - و(بافل) نيدفيد - نائب رئيس النادي - قبل مواجهة ريال مدريد ويوفي في تورينو - في شهر أبريل - ثم بعد ذلك تقابلت مع الرئيس أندريا أنجيلي، وعندئذ بدأت في الاقتناع أن الصفقة يمكن أن تتم".
وأوضح مينديش أن المفاوضات استغرقت ما يقرب من شهرين أو 3 أشهر.
رونالدو بدا وكأنه لم يتأقلم بعد في بداية انضمامه ليوفنتوس إذ غاب عدة مباريات عن التسجيل قبل أن ينفجر لاحقا ويسجل 11 هدفا في مسابقة الدوري الإيطالي بفارق هدف وحيد عن كريستوف بياتيك مهاجم جنوى وهداف المسابقة.
أمام تورينو في الدربي سجل كريستيانو هدف المباراة الوحيد ليقود فريقه إلى الفوز وكذلك كتب اسمه كصاحب الهدف رقم 5 آلاف للبيانكونيري في السيري آ.
اختر تشكيل يوفنتوس المثالي خلال الموسم الجاري.
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