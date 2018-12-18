مانشستر يونايتد يعلن رحيل مورينيو

أعلن مانشستر يونايتد رحيل مدربه جوزيه مورينيو عن قيادة الفريق.

وجاء إعلان مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي، حيث أشار إلى رحيل مورينيو عن النادي.

وأوضح بيان مانشستر أن النادي سيعين مدربا مؤقتا لقيادة الشياطين الحمر حتى نهاية الموسم الجاري.

ويأتي إعلان يونايتد بعد 24 ساعة من قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، والتي أوقعت الشياطين الحمر في مواجهة باريس سان جيرمان.

وبعد أيام من الخسارة 3-1 من مضيفه ليفربول الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويبتعد عنه يونايتد بفارق 19 نقطة.

ويعاني يونايتد في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث يمر بأسوأ بداية منذ موسم 1990-1991 ويقبع في المركز السادس.

لم يكمل الثالث

قضى مورينيو في يونايتد موسمين، ويمكن اعتبار الموسم الأول الأنجح للاستثنائي في مانشستر.

وتوج يونايتد في الموسم تحت قيادة مورينيو بالدوري الأوروبي ليعود لدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى كأس الرابطة.

وفي الموسم الثاني، أنهى يونايتد الدوري في المركز الثاني ليحافظ على تواجده في دوري الأبطال وخسر نهائي كأس الاتحاد.

ورغم تأهل الفريق إلى دور الـ16 من دوري الأبطال، إلا أن يونايتد يعاني في الدوري وودع كأس الرابطة على يد ديربي كاونتي.

علاقات متوترة

أصبحت العلاقة بين مورينيو ونائب الرئيس التنفيذي إد وودوارد متوترة بعدما فشل النادي في تحقيق مطالب المدير الفني في موسم الانتقالات قبل بداية الموسم.

وانتقد مورينيو إدارة يونايتد بشكل واضح في الإعلام أكثر من مرة، وكان أخرها عندما سخر من عدم وجود زجاجات مياه في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على فولام 4-1 في الدوري ليقول: "هل نوفر أموال شراء المياه من أجل الصفقات".

وتراجع مورينيو عن وعوده في بداية الموسم بإنهاء شهر ديسمبر ضمن الأربعة مراكز الأولى، حيث صرح بأنها ستكون معجزة لو أنهى الموسم في المركز الرابع.

كما انتقد مورينيو لاعبيه في أكثر من مناسبة خلال الموسم، كانت أبرزها عقب التعادل مع كريستال بالاس في أولد ترافورد.

وخسر مورينيو علاقته ببول بوجبا نجم الفريق الذي طالما دافع عنه في موسمه الأول بعد العودة من يوفنتوس.

وجرد مورينيو لاعبه من شارة القيادة بعد تصريحاته التي انتقد فيها طريقة لعب الفريق، قبل أن يدخل معه في صدام خلال تدريبات مانشستر يونايتد وأمام كاميرات الإعلام.

JUST IN! 😳 Frosty footage just in from @ManUtd's training session between Paul Pogba and Jose Mourinho… ❄️ What has been said between the pair this morning? 👀 pic.twitter.com/nRiTEgDJlH — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 26, 2018

وكالعادة، لم تكن الأمور أفضل حالا مع الصحافة حيث طالب مورينيو بـ"الاحترام والاحترام والاحترام" لألقابه الثلاثة في الدوري الإنجليزي بعد هزيمة يونايتد 3-0 على يد توتنام في أواخر أغسطس الماضي.

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