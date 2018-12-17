كشف عصام الحضري حارس مرمى الإسماعيلي، حتى الآن، والمعتزل دوليا تركيزه على المحافظة على لياقته البدنية فقط لا غير.

وقال عصام الحضري: "لا أفكر نهائيا في أزمتي الأخيرة، كل تركيزي فقط على التدريبات".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "تركيزي في التدريبات فقط من أجل المحافظة على لياقتي البدنية والفنية. هذا أهم شيء بالنسبة لي".

وواصل "أبذل قصارى جهدي يوميا في التدريبات الخاصة سواء في صالة الجيم أو في الملعب، للحفاظ على لياقتي".

وأتم "الأزمة ستحل في كل الأحوال ولكنني لا أفكر فيها على الإطلاق".

الحضري تخلف عن السفر مع الإسماعيلي إلى بوروندي، لمواجهة فريق لو ميساجير نجوري في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، والتي حسمها الدراويش بهدف مقابل لا شيء، قبل أن يصدر الحارس الدولي بيانا رسميا أشار من خلاله إلى وصوله لطريق مسدود مع الدراويش. (طالع التفاصيل)

الإسماعيلي بدوره قرر تغريم الحضري 500 ألف جنيه إلى جانب سحب الشارة منه وعرضه للبيع في يناير. (طالع التفاصيل)

ولعب الحضري 15 مباراة بقميص الإسماعيلي في الدوري والكأس هذا الموسم واهتزت شباكه بـ 17 هدفا.

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