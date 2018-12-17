الرابع على التوالي.. الأهلي يهزم النجوم ويواصل تسلق جدول الدوري

نجح الأهلي في تحقيق انتصار سهل على ضيفه النجوم بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد السلام ضمن مؤجلات الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

وواصل الأهلي حصد نقاط مبارياته المؤجلة، كما واصل سلسلة الانتصارات بتحقيق الفوز الرابع على التوالي في الدوري والخامس على التوالي في كل البطولات.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 23 نقطة يحتل بهم المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد النجوم عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر.

الأهلي بدأ المباراة بتغييرين على تشكيل المباراة الماضية، إذ حرس علي لطفي عرين الأحمر مع دخول أحمد الشيخ بدلا من حمودي.

البداية كانت هادئة للغاية من قبل الفريقين، حتى الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول بعد أن سجل محمد شريف هدفا بعد تمريرة رائعة من ناصر ماهر، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وأخيرا نجح الأهلي في فك طلاسم دفاعات النجوم، بعد تمريرة رائعة من أحمد الشيخ لينفرد على إثرها مروان محسن ليلعبها "لوب" من فوق أحمد سعد، مسجلا الأول للأحمر في الدقيقة 31.

مروان سجل بذلك هدفه الرابع في أخر 3 مباريات مع الأهلي، بعد هدفين في شباك الجيش بالدوري وهدف في جيفار أبا جيفا الإثيوبي بدوري الأبطال.

عاد الهدوء يسود لأجواء المباراة من جديد، مع استحواذ للأهلي أمام محاولات على استحياء من النجوم لتنفيذ مرتدات باءت بالفشل.

الشوط الثاني قرر محمد يوسف تغيير طريقة اللعب بالدفع بمهاجم ثاني هو وليد أزارو بدلا من محمد شريف.

وكاد أزارو أن يسجل في الدقيقة 50 بعد أن انطلق وضرب مصيدة التسلل، لكنه سدد بيسراه بجانب القائم الأيسر لأحمد سعد.

ثم أهدر الأهلي فرصة محققة أخرى، بعد سلسلة من التمريرات المتقنة أنهاها كريم نيدفيد بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء باتجاه أحمد الشيخ المتمركز داخل منطقة الجزاء لكنه سددها أعلى العارضة.

وعاد أزارو ليهدر هدفا من جديد بعد أن فشل في تمهيد كرة بينية رائعة، ليخرج أحمد سعد وينقذ الموقف.

ومع اقتراب المباراة على نهايتها، استمرت السيطرة للأهلي ومحاولات الاختراق من الأطراف أمام استسلام هجومي للنجوم الذي لم يسدد على مرمى علي لطفي.

واخترق ناصر ماهر في الدقيقة 82 بطريقة رائعة قبل أن يرسل عرضية كاد فتح الله أن يحولها في شباك فريقه، لكنها تحولت لركنية.

وفي الدقيقة 89 كاد الأهلي أن يسجل عن طريق ناصر ماهر، لكن القائم وقف أمام تسديدته الرائعة من خارج منطقة الجزاء.

قبل أن يهدر بعدها وليد أزارو هدفا من جديد بعد عرضية من ناصر ماهر أمام المهاجم المغربي والذي كان في مواجهة المرمى لكنه بطريقة غريبة لعبها خارج المرمى.

وفي الدقيقة 92، نجح الأهلي في قتل المباراة تماما بالهدف الثاني، بعد انطلاقة من ناصر ماهر الذي مهد كرة للسولية الذي سدد لتصطدم في الدفاع لتصل إلى مؤمن زكريا والذي حولها في الشباك.

هدف مؤمن زكريا كتب نهاية المباراة بحصد الأهلي للنقاط الثلاث مواصلا رحلته في تسلق جدول الدوري.