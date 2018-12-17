عبد الحفيظ: الشوط الثاني من أفضل ما قدمناه مؤخرا.. ومؤمن قد يعاقب

الإثنين، 17 ديسمبر 2018 - 21:11

كتب : FilGoal

مؤمن زكريا - الأهلي - النجوم

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي عقب انتصار فريقه على النجوم، مشيرا إلى "سعيد للغاية بحالة الروح والإصرار لدى اللاعبين".

الأهلي انتصر على النجوم بثنائية مروان محسن ومؤمن زكريا في لقاء مؤجل من الجولة الـ 12 في الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال سيد عبد الحفيظ: "سعيد للغاية بحالة الإصرار والروح لدى اللاعبين. مرحلة "القلب القوي" مستمرة".

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وأضاف في تصريحاته عبر قناة الأهلي "الشوط الثاني كان من أفضل الأشواط بالنسبة لنا ونستحق ركلة جزاء، ولكن لا مشكلة. لن أتحدث عن أخطاء التحكيم".

وتطرق عبد الحفيظ للحديث عن مؤمن زكريا، قائلا: "أنا سعيد للغاية بـ مؤمن زكريا بشكل شخصي".

وكشف "مؤمن قد يتعرض للعقاب ولكنني سعيد للغاية من أجله وعودته مفيدة للغاية لـ الأهلي".

واحتفل مؤمن زكريا بهدفه في شباك النجوم بخلع قميصه ليحصل على بطاقة صفراء.

وأكمل عبد الحفيظ حديثه قائلا: "تخطينا 6 مباريات من أصل 9 وتلك المرحلة صعبة للغاية".

وأتم "نسعى دائما لجمع الإيجابيات حول الفريق. الغموض من أهم مميزات الأهلي".

واصل الأهلي حصد نقاط مبارياته المؤجلة، كما واصل سلسلة الانتصارات بتحقيق الفوز الرابع على التوالي في الدوري والخامس على التوالي في كل البطولات.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 23 نقطة يحتل بهم المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد النجوم عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر.

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