أرقام في الجول – ناصر ماهر دينامو في كل مكان أمام النجوم

لم يسجل أو يصنع وحرمه القائم من هدف محقق لكنه كان بمثابة دينامو في كل مكان يظهر لكل زملائه لتسلم الكرة ويربط الخطوط ببعضها البعض إنه ناصر ماهر أمام النجوم.

ناصر ماهر النادي : الأهلي الأهلي

وفاز الأهلي على النجوم بهدفين دون رد اليوم الاثنين في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب السلام والمؤجلة من الجولة 12 من الدوري المصري.

لنبدأ بالشق الدفاعي، كان ناصر ماهر هو ثالث أكثر من فاز بالكرة من الأهلي طوال المباراة بواقع 15 مرة وذلك بعد كل من كريم وليد "نيدفيد" وعمرو السولية بواقع 18 مرة للأول و16 للثاني.

كما أن ناصر هو ثاني أكثر من تسلم الكرة من زملائه في المباراة بـ61 مرة وكلهم كانوا بشكل صحيح ولم يفقدها بعد عمرو السولية بـ67 مرة.

خلال اللقاء مرر ناصر ماهر الكرة 70 مرة منهم 53 تمريرة صحيحة بنسبة دقة بلغت 76%.

دقة ناصر في التمريرات القصيرة بلغت 80%، والأمر ذاته انطبق على تمريراته الطولية.

أماكن تسلم ناصر ماهر الكرة أمام النجوم

وأرسل لاعب الأهلي الشاب تسع عرضيات كان منهم أربعة بشكل صحيح، كما أنه راوغ مرة واحدة بشكل صحيح.

36% من تمريرات لاعب خط وسط الأهلي كانت للأمام مقابل 30% لأحد طرفي الملعب و34% للخلف.

خريطة تمريرات ناصر ماهر أمام النجوم

أكثر لاعب مرر ناصر ماهر الكرة له في اللقاء كان هشام محمد بواقع تسع مرات.

ومرر لأحمد الشيخ سبع مرات ومثلهم لوليد أزارو وست مرات لمحمد شريف.

خريطة تحركات ناصر ماهر أمام النجوم

أما أكثر من مرر لناصر فكان هشام محمد بـ11 مرة مقابل 10 مرات للسولية وتسع مرات لكريم نيدفيد وسبعة من أحمد الشيخ وخمسة من محمد شريف.

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