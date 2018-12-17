مؤمن: سيأتي وقت الكشف عن كل شيء.. والدي "صدق الشائعات" ومتعب سبب هدفي

"الفترة الماضية كانت صعبة للغاية علي".. هكذا بدأ مؤمن زكريا حديثه عقب انتصار الأهلي على النجوم.

الأهلي انتصر على النجوم بثنائية مروان محسن ومؤمن زكريا في لقاء مؤجل من الجولة الـ 12 في الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال مؤمن زكريا: "تعايشت مع ضغوط كبيرة للغاية علي طوال الفترة الماضية. الشائعات كانت كثيرة للغاية حول توقيعي لفريق آخر".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الأهلي "نحن الآن في فترة مباريات متتالية ولا وقت للحديث عن الماضي، ولكن سيأتي الوقت المناسب لإيضاح كل شيء بخصوص ما قيل عني".

وأوضح "الكل تحدث عن توقيعي لفريق آخر بل وحصول على راتبي من هناك أيضا، من كثرة الأقاويل، والدي صدق ما قيل بأنني وقعت لفريق آخر. دخلت في حالة شك وبدأت بتصديق الشائعات أيضا".

وتابع "وكل هذا ليس له أي أساس من الصحة وسيأتي الوقت لأكشف عن كل شيء. لا أعرف سبب غيابي عن المشاركة مؤخرا ولماذا الأسباب الفنية كانت السبب في استبعادي أنا فقط، ولكن لا مشكلة".

سيد عبد الحفيظ

وكشف مؤمن زكريا كواليس حديث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي معه قائلا: "منذ أول يوم له، تحدث معي وكنت أتواجد في السعودية لأداء العمرة وتحدثت معه عقب عودتي".

وأكمل حديثه قائلا: "سيد عبد الحفيظ أخبرني بأنني لن أرحل من الأهلي وأن الفريق يحتاجني".

وأشار "علاقتي مميزة للغاية مع سيد عبد الحفيظ".

سر الهدف

نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، توقع تسجيل مؤمن زكريا في شباك النجوم، هكذا كشف جناح المارد الأحمر، قائلا: "عماد متعب تحدث معي قبل المباراة وأخبرني بأنني سأسجل. أشكره وأتمنى أن يتحدث معي قبل كل مباراة".

واستكمل "عماد متعب هو السبب في تحركاتي داخل منطقة الجزاء والتي أسفرت عن الهدف".

وشرح "دائما يتحدث معي متعب عن ضرورة التحرك في أماكن محددة ومعينة داخل منطقة الجزاء لانتظار الكرة".

وأتم "أشكر عماد متعب والانتصار في المؤجلات يقربنا أكثر وأكثر من هدفنا وهو تحقيق الدوري. المسابقة صعبة للغاية ولكننا سنجتهد لنصل لمركزنا الطبيعي في الصدارة".

















































































































































































































واصل الأهلي حصد نقاط مبارياته المؤجلة، كما واصل سلسلة الانتصارات بتحقيق الفوز الرابع على التوالي في الدوري والخامس على التوالي في كل البطولات.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 23 نقطة يحتل بهم المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد النجوم عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر.

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