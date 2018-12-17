قرعة البطولة العربية - الاتحاد يصطدم بالهلال السعودي.. ومواجهة مغربية تونسية

اختتمت قرعة ربع النهائي منافسات البطولة العربية للأندية "كأس زايد للأندية الأبطال" بمدينة أبو ظبي الإماراتية، وأسفرت عن اصطدام الاتحاد السكندري بفريق الهلال السعودي .

وكشف الاتحاد العربي لكرة القدم خلال مراسم القرعة خطته لإقامة بطولة عربية أخرى لكن بين المنتخبات.

ويعتبر الاتحاد السكندري هو ممثل مصر الوحيد في ربع النهائي بعد خروج الثلاثي المصري الأهلي والزمالك والإسماعيلي.

وكان الاتحاد السكندري قد أقصى فريق الترجي التونسي في دور الـ32 بينما أخرج الزمالك في ثمن النهائي.

أما الأهلي فودع المنافسات على يد الوصل الإماراتي من الدور ثمن النهائي وخرج الإسماعيلي بركلات الترجيح أمام الرجاء من نفس الدور.

جدول مباريات الدور ربع النهائي: "مباريات الذهاب على ملعب صاحب الاسم الأول"

المباراة الأولى: الهلال السعودي × الاتحاد السكندري

المباراة الثانية: الوصل الإماراتي × أهلي جدة السعودي

المباراة الثالثة: الرجاء المغربي × النجم الساحلي التونسي

المباراة الرابعة: مولودية الجزائر × المريخ السوداني

مباريات نصف النهائي:

الفائز من المباراة الأولى × الفائز من المباراة الثانية

الفائز من المباراة الثالثة × الفائز من المباراة الرابعة

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