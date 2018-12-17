يونايتد ضد سان جيرمان.. هل تصمد الحافلة أمام الفيراري؟

خلال الست سنوات الأخيرة تأهل باريس سان جيرمان لربع نهائي دوري أبطال أوروبا أربع مرات، ولكن في الموسمين الأخيرين ودع المسابقة من دور الـ16.

لكنه ربما يكون على موعد جديد مع الدور ربع النهائي مرة أخرى خلال الموسم الجاري أمام مانشستر يونايتد الذي يعاني الأمرين.

في الوقت ذاته لم يستطع مانشستر يونايتد بلوغ ربع نهائي دوري الأبطال منذ عام 2014 وكانت الترشيحات إلى جانبه في بلوغه الموسم الماضي أمام إشبيلية لكنه ودع على ملعبه بهزيمة مفاجئة.

والآن تلتقي حافلة جوزيه مورينيو التي تعاني عيوب كبيرة أمام فيراري سان جيرمان بقيادة توماس توخيل.

يعيش سان جيرمان موسما رائعا تحت قيادة مدربه الألماني، صحيح أنه حجز تأهله لدور الـ16 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكنه على المستوى المحلي يحظى بنتائج رائعة.

يتصدر سان جيرمان المسابقة بـ44 نقطة بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه ليون وله مباراتين مؤجلتين.

وتصدر سان جيرمان مجموعته في دوري الأبطال على حساب ليفربول ونابولي وريد ستار بلجراد.

وسجل الفريق الفرنسي خلال الموسم الجاري حتى الآن 66 هدفا في الدوري ودوري الأبطال وهو أعلى رقم لأي فريق مشارك في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي.

في المقابل فإن يونايتد يعاني الأمرين فهو يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وودع كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بالهزيمة أمام دربي كاونتي في ملعبه أولد ترافورد.

واستقبلت شباك يونايتد 33 هدفا في البريميرليج ودوري الأبطال وهو أعلى رقم لأي فريق مشارك في البطولة الأوروبية.

لم يلتق الفريقين أبدا عبر تاريخهما في أي مباراة أوروبية وكانت المواجهة الوحيدة التي جمعت بينهما في شهر يوليو من عام 2015 في الجولة التحضيرية للموسم الجديد في أمريكا.

وقتها فاز سان جيرمان بهدفين دون رد سجلهما بليز ماتويدي وزلاتان إبراهيموفيتش.

والتقى جوزيه مورينيو بسان جيرمان ست مرات كلهم كانوا مع فريقه السابق تشيلسي وفاز مرتين وتعادل ثلاث مرات وخسر في مواجهة وحيدة.

أول مواجهتين بين مورينيو وسان جيرمان كانتا في دور المجموعات لموسم 2004-2005 وفاز في فرنسا بثلاثية دون رد وتعادل إيابا في إنجلترا سلبيا بدون أهداف.

ابعد ذلك التقى مورينيو بسان جيرمان في ربع نهائي موسم 2013-2014 وخسر في فرنسا بثلاثة أهداف لهدف وفاز في إنجلترا بهدفين دون رد وتأهل لنصف النهائي.

أما المواجهة الأخيرة كانت في دور الـ16 من موسم 2014-2015 وتعادلا في فرنسا إيجابيا بهدف لمثله وبهدفين لمثلهما في لندن ليتأهل الفريق الفرنسي لربع النهائي.

أما توماس توخيل مدرب سان جيرمان فهو لم يواجه مورينيو أو مانشستر يونايتد مطلقا حتى الآن.

القاسم المشترك الحالي بين الفريقين هو ارتداء آنخيل دي ماريا لاعب سان جيرمان الحالي لقميص مانشستر يونايتد لموسم واحد في عام 2014.

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