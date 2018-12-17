مؤتمر لاسارتي - عن طريقة لعبه.. لماذا اختار الأهلي ووعد التتويج بدوري الأبطال

عقد مارتين لاسارتي المدير الفني الأوروجواني الجديد للنادي الأهلي، مؤتمره الصحفي الأول كمدرب للفريق.

وتحدث لاسارتي خلال المؤتمر الصحفي عن سبب اختياره عرض الأهلي عن باقي العروض، وهو طريقة لعبه المفضلة، ورد على إمكانية التتويج بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء المؤتمر الصحفي كالتالي:

بدأ مارتين لاسارتي المؤتمر بإلقاء كلمة، شكر فيها الحضور، وشدد على أنه جاء لتحقيق الانتصارات مع الأهلي.

فقال لاسارتي "أشكر الحضور الكريم. اخترت الأهلي لأنه ناد عظيم بين أعظم الأندية في المنطقة وله تاريخ وأهداف عظيمة".

وأضاف "جئت إلى مصر للفوز. وجدت الفريق جاهزا ولدينا الأدوات لتحقيق الانتصارات. ومن أجل ذلك يجب أن يقوم الجميع بواجباتهم من أصغر إلى أكبر لاعب كلنا واحد للوصول إلى هدفنا".

وأتم "روح الفريق أمر مهم للغاية. حين نفوز ونصل لأهدافنا في فريق مهم وكبير وله شعبيته مثل الأهلي، هذا سيسعد الجماهير وسيرضى كل من يثق فينا بما نقدمه".

بعد ذلك بدأت أسئلة الصحفيين..

هل كنت تتابع الكرة الإفريقية بشكل عام والكرة المصرية بشكل خاص؟ وما هي معلوماتك عن الأهلي؟

"كرة القدم حاليا لعبة عالمية، وعلى الجميع أن يكون على دراية بكرة القدم. في الوقت الحالي مازلت في حاجة لوقت من أجل التعرف على الفريق بشكل أكبر، وإن كنت أعلم عن تاريخ النادي -أحد أكثر 10 فرق تحقيقا للبطولات في العالم-. فتاريخ الأهلي يتحدث عن نفسه".

هل كان لك شروط خاصة وقت المفاوضات مع الأهلي؟

"لا، لم أضع أي شروط خاصة. سأتي بفريق المساعدين الخاص بي، ولكني أؤمن بالانتماء، ولذلك سيكون هناك عضوين في الجهاز الفني ينتميان للأهلي".

:كلام كثير قيل عن طريقة لعبك، ما هي طريقة لعبك مع الأهلي؟

"أستخدم طرق مختلفة ومتنوعة في تدريبي. وأعتقد أن اللاعبون يأتون أولا، يجب أن أدرس اللاعبين أولا قبل تحديد طريقة اللعب الأنسب".

"التغيير في خطة اللعب لن يكون كبيرا في بداية الأمر، في أوروبا يلعبون 4-2-3-1 وفي أمريكا الجنوبية يلعبون 4-3-3 وسأختار الطريقة المناسبة لمصر".

هل ترى العمل في إفريقيا لأول مرة قد يمثل لك مشكلة؟

"من قبل واجهت مشكلة العمل في أوروبا لأول مرة، ومن قبلها العمل مع فريق كبير لأول مرة. دائما يوجد أول مرة والأهم استغلال تلك الفرص بشكل جيد".

ما الدوافع التي دفعتك لتدريب الأهلي؟

"اخترت الأهلي لأنه فريق كبير من أكبر الأندية عالميا، وأهدافه أيضا كبيرة، وأنا أقدر من يقدر شغف الكرة ويهدف دائما للنجاح".

الصحفي: ما انطباعك عن الفريق؟

"تابعت 6 مباريات للأهلي. مباريات جيدة وأخرى مخيبة، وأخرى كان يجب فيها تحسين الأداء، وبالتأكيد سأعمل مع مساعديني على ذلك".

هل طالبت ضم لاعبين بعينهم للأهلي بعد ضم 3 لاعبين سابقا بالفعل (جيراليدو ومحمود وحيد ومحمد محمود)؟

"بالتأكيد سيكون لي دورا مع سيد عبد الحفيظ في اختيار اللاعبين بالمرحلة المقبلة".

هل الفترة المقبلة ستكون كافية للحكم على اللاعبين الذين قد يرحلون في يناير؟

"الكرة مثل الحياة أحيانا قد لا تكون عادلة. سأحاول في الوقت الحالي إعطاء اللاعبين حقهم".

هل تحدث معك أحد مسؤولي الأهلي حول كثرة الإصابات في الفريق؟

"سأتحدث مع مسؤولي النادي لإمكانية تفادي ذلك في المستقبل، سواء بالإعداد الجيد أو غير ذلك".

الأهلي لديه جماهيرية عظيمة في كل مكان، هل سيؤثر ذلك عليك؟

"عملت ولعبت من قبل في فريق ناسيونال الأوروجواني وهو أحد أكثر الفرق تتويجا بالبطولات في العالم ومن الأندية الجماهيرة الكبيرة جدا، ومن باب الصدفة أنه يملك نفس الاسم (الأهلي) لكن بالإسبانية. ولذلك أنا معتاد على العمل تحت الضغط".

زي النهاردة توج الأهلي بإفريقيا، هل تعد جماهير الأهلي بإعادة الأهلي لكأس العالم للأندية؟

"الوعود دائما وعود. لذلك أعد بالعمل بجد وتقديم أفضل ما لدي، ثم نرى ما الذي سيحدث".

اكتشفت لاعبين مثل جريزمان وسواريز، فهل ستكتشف لاعبين جدد في الأهلي؟

"كنت محظوظا باكتشاف لويس سواريز وأنطوان جريزمان في طريقي. الحقيقة أنهما جيدان وأنا المحظوظ لظهورهما في طريقي. أحب اكتشاف اللاعبين الموهوبين أصحاب الشخصية لمساعتهم في التطور واكتشاف مواهبهم. بالتأكيد ساعمل على ذلك في الأهلي وأكون سعيدا إن تحقق".

هل كان لديك عروض أخرى بخلاف الأهلي؟

"نعم، كان يوجد عروض أخرى، وكان الأهلي أفضلهم بمسافة بعيدة، لذلك اخترت الأهلي".

رسالة لجماهير الأهلي؟

"أطالبهم بالصبر على الفريق. على اللاعبين وليس علي أنا، لكي نصل إلى الأهداف التي أقتنع تماما بإمكانية الوصول لها".

متى تسافر لبلادك، ومتى تعود لتولي المهمة؟

"أعود لبلادي غدا، وأعود لمصر لبداية العمل يوم 28 ديسمبر الجاري".

ووقع لاسارتي على عقود تدريبه للأهلي لمدة موسم ونصف بعد جلسة جمعته مع محمود الخطيب رئيس النادي، وفي حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق ووكلاء المدرب.

وأعلن النادي الأهلي عن الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي، والذي ضم مارتين لاسارتي كمدير فني، فيما يشغل محمد يوسف منصب المدرب العام، مع سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة، وسامي قمصان مدربا للفريق، وسيباستيان إيجورين مدرب مساعد، وأليخاندرو خافيير مدربا للأحمال، وحسين عبد الدايم مساعد مخطط أحمال.























































من هو لاسارتي‎؟

وولد لاسارتي‎ لأم أوروجويانية وأب إسباني من أصول باسكية، وسبق له اللعب كمدافع لعدد من الأندية الأوروجويانية أهمها كلوب ناسيونال، الذي توج معه بلقب كوبا ليبرتادوريس في 1988.

ولعب لاسارتي‎ كذلك مع ديبورتيفو لاكورونيا وقاد الفريق للعودة إلى الدوري الإسباني الممتاز وأنقذه من الهبوط في الموسم التالي، وارتدى شارة القيادة في أكثر من مباراة.

وبدأ مشوار لاسارتي‎ التدريبي بعمر الـ35 عاما مع فريق رامبلا، الذي قاده للمركز الثاني في مرحلة "كلاوسورا" في عام 1996، وكذلك قاد الوصل الإماراتي للمركز الخامس في 2002 بعد أن تسلم الفريق في المركز الأخير.

وبعدها قاد لاسارتي‎ ريفربليت (من أوروجواي) إلى دوري الدرجة الأولى هناك، قبل أن يتولى ناسيونال مونتيفيديو للقبي دوري متتاليين.

وقاد لاسارتي‎ ريال سوسييداد للدوري الممتاز في إسبانيا عام 2009، قبل أن يقربهم من مراكز التأهل الأوروبي في النصف الأول من موسم 2010/2011، ولكنه كاد يهبط بالفريق في النصف الثاني من الموسم ليرحل عن الفريق.

ومن 2012 إلى الوقت الحالي، قاد يونيفرسيداد كاتوليكا ويونيفرسيداد تشيلي وناسيونال، وتوج في 2014 بمرحلة أبيرتيورا في الدوري التشيلي، وكأس تشيلي والسوبر التشيلي في 2015.

ويقود محمد يوسف تدريب الأهلي مؤقتا بعد إقالة باتريس كارتيرون من منصبه عقب خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا وكذلك توديع البطولة العربية.

ودرب محمد يوسف الأهلي حتى الآن في 6 مواجهات، خسر مباراة وفاز في 5.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم مساء اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الأهلي من الجولة الـ12 في بطولة الدوري المصري.

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