بالفيديو – أحسنت الاختيار يا شاكيري.. ليفربول يُصفد شياطين يونايتد بمشاركة صلاح

" كلوب أراد قدومي إلى ليفربول وكنت أريد العمل معه، لذلك أنا سعيد للغاية باختياري".. وجماهير الريدز سعيدة أيضا باختيارك يا جيردان شاكيري فأنت بطل كلاسيكو إنجلترا.

ليفربول انتصر على مانشستر يونايتد بثلاثية مقابل هدف في كلاسيكو الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

محترفنا المصري محمد صلاح لعب أساسيا وأكمل المباراة حتى النهاية.

البديل شاكيري حسم انتصار ليفربول وصفد شياطين يونايتد في ملعب أنفيلد، عندما كانت النتيجة تشير بالتعادل 1-1.

ساديو ماني سجل أولا لـ ليفربول بعد مرور 24 دقيقة من عمر المباراة. تمريرة متقنة من فابينيو إلى السنغالي الذي وضعها بإتقان في الشباك.

التمريرة الحاسمة هي الأولى للاعب الوسط البرازيلي بقميص ليفربول منذ حضوره في الصيف الماضي قادما من موناكو.

ماني كسر صيام ثلاثي هجوم ليفربول أمام يونايتد، إذ لم يكن قد سجّل مطلقا هو ومحمد صلاح وروبيرتو فيرمينو في شباك الشياطين الحمر، صيام دام 855 دقيقة قبل المباراة، واستمر لـ24 دقيقة إضافية خلالها بمجموع 878 دقيقة.

ليفربول كان أفضل، قبل الهدف وبعد الهدف أيضا، إلا أن جيسي لينجارد استغل خطأ قاتلا من أليسون وهز الشباك.

عرضية من روميلو لوكاكو في طريق لينجارد قبل أن يخرج أليسون من مرماه إلا أنه فشل في التعامل معها لتسقط أمامه ويحولها لينجارد في الشباك الخالية.

تدخل جوزيه مورينيو في الشوط الثاني ليدفع بـ مروان فيلايني بدلا من ديوجو دالوت.

مشاركة فيلايني أعطت أفضلية قليلة لـ يونايتد في استغلال كرات دي خيا العالية، لكن تلك الأفضلية دُمرت تماما في الدقيقة 70.

شارك شاكيري بدلا من نابي كيتا، كتغيير أول في لقطة هي الأهم في المباراة.

شاكيري لم ينتظر أكثر من دقيقتين فقط ليهز شباك دي خيا بمساعدة أشلي يونج.

دي خيا تصدى أولا لعرضية ماني قبل أن تصل إلى شاكيري الذي أطلق تسديدة صاروخية بمساعدة يونج هزت الشباك.

شارك أنطوني مارسيال بدلا من أندير هيريرا بهدف إنقاذ مورينيو، إلا أن البديل شاكيري عاد ووجه الضربة القاضية في وجه الشياطين.

تسديدة جديدة قوية من شاكيري تصطدم من جديد في دفاع يونايتد ولكن في بايلي هذه المرة وتهز الشباك.

شياطين يونايتد يتجمدون أمام إعصار شاكيري وليفربول.

وعاد ليفربول إلى الصدارة من جديد بـ 45 نقطة بفارق نقطة واحدة عن سيتي صاحب المركز الثاني.

مانشستر يونايتد تجمد عند النقطة 26 في المركز السادس.























































بعد انضمامه إلى ليفربول، تحدث شاكيري قائلا: "أعرفه منذ أن كنا في ألمانيا، حينما كنت في بايرن وهو مدرباً لبوروسيا دورتموند. كلوب أراد قدومي إلى ليفربول وكنت أريد العمل معه، لذلك أنا سعيد للغاية بالاجتماع معه. الهدف هو أن يفوز الفريق بكل شيء".

"كلوب مدرب جيد للغاية. بالنسبة لي شخصيته أيضاً مهمة للغاية. هو لطيف ويمكنك المزاح معه، لكن بالطبع عليك التركيز في الملعب وتقديم كل شيء. يمكنك أن ترى العلاقة التي تربطه باللاعبين. هو ودود للغاية، وهذا أمر مهم بالنسبة لي للقدوم إلى هنا والعمل معه".

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