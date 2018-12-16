بالفيديو – قدم في مجموعات إفريقيا تحت أنظار مقدونية.. الإسماعيلي ينتصر على القطن

وضع فريق الإسماعيلي قدما في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على القطن الكاميروني بثنائية مقابل لا شيء.

الإسماعيلي انتصر على القطن في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا بثنائية على ملعبه ووسط جماهيره.

انتصار الإسماعيلي جاء تحت أنظار المقدوني سيدومير يانيفسكي المدرب الجديد للدراويش.

باهر المحمدي سجل أولا للإسماعيلي في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

عرضية من طارق طه على رأس باهر المحمدي الذي وضعها بإتقان داخل الشباك.

في الشوط الثاني ومع محاولات الإسماعيلي العديدة، نجح كريم بامبو في تسجيل الهدف الثاني بعد عرضية من باهر المحمدي.

وكاد الإسماعيلي أن يضاعف النتيجة إلا أنها انتهت بثنائية مقابل لا شيء في النهاية.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة القطن في الكاميرون يوم 22 من الشهر الحالي.

اقرأ أيضا

قائمة الأهلي – غياب إكرامي وسليمان.. وعودة أزارو والشناوي ضد النجوم

الخطيب يعلن تشكيل قطاع الكرة في الأهلي: بلا فضل أو عرابي أو غالي.. وتوفيق مديرا للتعاقدات

رسميا - لاسارتي مديرا فنيا للنادي الأهلي

كيف ومن يختار البلد المنظم لأمم إفريقيا بين مصر وجنوب إفريقيا

شركة أمبرو لـ في الجول: سنطارد قمصان الأهلي المقلدة "فوجئنا بنماذج في منتهى السوء"