بالفيديو – قدم في مجموعات إفريقيا تحت أنظار مقدونية.. الإسماعيلي ينتصر على القطن

الأحد، 16 ديسمبر 2018 - 19:13

كتب : FilGoal

الإسماعيلي أمام إنبي

وضع فريق الإسماعيلي قدما في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على القطن الكاميروني بثنائية مقابل لا شيء.

الإسماعيلي انتصر على القطن في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا بثنائية على ملعبه ووسط جماهيره.

انتصار الإسماعيلي جاء تحت أنظار المقدوني سيدومير يانيفسكي المدرب الجديد للدراويش.

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باهر المحمدي سجل أولا للإسماعيلي في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

عرضية من طارق طه على رأس باهر المحمدي الذي وضعها بإتقان داخل الشباك.

في الشوط الثاني ومع محاولات الإسماعيلي العديدة، نجح كريم بامبو في تسجيل الهدف الثاني بعد عرضية من باهر المحمدي.

وكاد الإسماعيلي أن يضاعف النتيجة إلا أنها انتهت بثنائية مقابل لا شيء في النهاية.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة القطن في الكاميرون يوم 22 من الشهر الحالي.

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