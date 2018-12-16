رسميا – ميدو مستشارا فنيا ومدربا جديدا لـ الوحدة السعودي

الأحد، 16 ديسمبر 2018 - 19:29

كتب : FilGoal

ميدو - حسام البدري

أعلن نادي الوحدة السعودي تولي أحمد حسام "ميدو" مسؤولية تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع جهاز فني جديد.

ميدو سيتولى مهمة العمل كمستشار فني للفريق الأول حتى نهاية الموسم مع إسناد مهمة تدريب الفريق له لحين التعاقد مع مدرب الجديد.

الوحدة السعودي أقال البرازيلي فابيو كاريلي من منصبه عقب الخسارة أمام الاتفاق بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ 13 من الدوري السعودي.

محترفنا المصري محمد عواد يحرس مرمى الوحدة السعودي ويستعد الآن للتدرب تحت قيادة ميدو.

ويحتل الوحدة السعودي المركز السادس على سلم ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة من 13 مباراة.

وانتصر الوحدة 6 مرات وخسر 4 وتعادل 3 مرات في الدوري هذا الموسم.

آخر مهام ميدو التدريبية كانت مع فريق وادي دجلة قبل أن يرحل في ديسمبر من عام 2017.

وخاض ميدو 3 رحلات تدريبية خلال مسيرته. تولى تدريب الزمالك والإسماعيلي ووادي دجلة، بينما شغل منصب المستشار الفني مع ليرس البلجيكي ووادي دجلة أيضا.

وحقق ميدو لقب كأس مصر رفقة الزمالك.

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