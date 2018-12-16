حصاد دوري الأبطال – الأفريقي يضع قدما على حساب الهلال.. فوز صعب لمازيمبي وتعادل صن داونز

انتهت مرحلة الذهاب من دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، بنهاية المباريات السبع لليوم الأحد بأقوى المواجهات بين الإفريقي التونسي والهلال السوداني.

دور الـ32 بات منذ نسختين هو المؤهل لدور المجموعات، على أن ينتقل الخارج منه إلى الكونفدرالية.

ويستعرض FilGoal.com كل ما جاء في مرحلة الذهاب بدور الـ32 في دوري أبطال إفريقيا.

اقتراب من المجموعات

بعض الأندية حققت انتصارات سهلة في مرحلة الذهاب، فالأهلي المصري فاز في ملعبه على جيما أبا جيفارا بهدفين نظيفين، كذلك الوداد المغربي على جراف دي داكار السنغالي، النصر الليبي هزم هورويا الغيني بثلاثية نظيفة، وجور مايا الكيني هزم لوبي ستارز النيجيري 3-1.

الإسماعيلي المصري أيضا حقق الانتصار على القطن الكاميروني بهدفين نظيفين ليقترب من دور المجموعات لأول مرة منذ 2010.

الانتصار الأكبر كان لصالح فيتا كلوب وصيف الكونفدرالية، بالفوز على ضيفه بانتو بطل ليسوتو 4-1.

أما أكبر الرابحين فهو أسيك ميموزا، الذي انتصر خارج ملعبه بهدف نظيف على الملعب المالي.

مباريات متكافئة

شبيبة الساورة الجزائري حقق انتصارا بهدفين نظيفين على اتحاد طنجة المغربي في دربي شمال إفريقي، لن ينتهي بالتأكيد مع مباراة الذهاب.

كما شهد هذا الدور 3 تعادلات، مباراتان سلبيتان بين أورلاندو بايرتس على ملعبه أمام إفريقيا ستارز بطل ناميبيا، وأهلي بنغازي الذي تعادل في ملعبه أيضا مع صن داونز بطل نسخة 2016.

بالإضافة لتعادل إيجابي بين أوثو دويو بطل الكونغو مع بلاتينيوم بطل زيمبابوي.

النادي الرياضي القسطنطيني الجزائري حقق انتصار في ملعبه غير مطمئن على فييرس الأوغندي بهدف نظيف، كذلك الحال بالنسبة لمازيمبي الكونغولي الذي لديه مهمة صعبة في زامبيا أمام زيسكو بعد أن فاز صاحب الخمس تتويجات بهدف دون رد في ملعبه.

المباراة الأقوى في هذا الدور كانت بين الإفريقي التونسي الذي التقى على ملعب رادس مع الهلال السوداني، وانتهت بفوز أصحاب الأرض 3-1.

النتيجة ربما كبيرة لكن الهلال السوداني صعب المراس في ملعبه وقد يستطيع العودة.