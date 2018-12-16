الخطيب يعلن تشكيل قطاع الكرة في الأهلي: بلا فضل أو عرابي أو غالي.. وتوفيق مديرا للتعاقدات

أعلن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن إعادة تشكيل وهيكلة قطاع الكرة في الأهلي.

التغييرات الأوسع جاءت في لجنة التعاقدات، التي استمر فيها عدلي القيعي مستشارا وأمير توفيق الذي كان مديرا للتسويق أصبح مديرا للجنة التعاقدات.

هذا يعني رحيل محمد فضل عن منصبه، وعدم تولي هيثم عرابي أي منصب داخل اللجنة.

وكذلك، رحل حسام غالي عن منصبه كمنسق عام لقطاع الكرة.

وأصدر النادي بيانا رسميا أعلن فيه تولي مارتين لاسارتي مسؤولية تدريب الفريق، مع استمرار سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة.

ويتولى محمد يوسف منصب المدرب العام، وسيباستيان إيجورين مدرب مساعد وأليخاندرو خافيير مدربا للأحمال، وسامي قمصان مدربا، وطارق سليمان مدربا للحراس، وحسين عبد الدايم مساعدا لمخطط الأحمال.

هذا يعني أن عادل مصطفى صار خارج الجهاز الفني.

أما بالنسبة لقطاع الناشئين، فيتولاه فتحي مبروك ويساعده هشام حنفي.

وفي الأكاديميات، يتولى خالد الأمين إدارة القطاع.

ويخلف محمود صالح علاء ميهوب في لجنة اكتشاف المواهب، التي كانت تسمى باللجنة الفنية، مع ناجي خليل وحمدي أبو راضي.

وذيل محمود الخطيب البيان بشكر كل "أبناء الأهلي الذين خدموا النادي".

وتأتي التغييرات بعد قرار الخطيب بإعادة هيكلة قطاع الكرة بعد الخسارة من الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 9 نوفمبر الماضي.

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