كشف مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني في الأهلي أسباب التعاقد مع الجناح الأنجولي جيرالدو دي كوستا على الرغم من عدم مشاركته في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

جيرالدو النادي : الأهلي الأهلي

الأهلي أعلن تعاقده بشكل رسمي مع جيرالدو قادما من أول أغسطس الأنجولي لمدة 4 سنوات ونصف. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر في الجهاز الفني لـ الأهلي: "التعاقد مع جيرالدو كان مهما وضروريا للغاية على الرغم من عدم قدرته على المشاركة معنا في بطولة إفريقيا".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "اللاعب لن يخرج معارا. الأهلي يبحث عن دعم الفريق للمنافسة على الدوري والكأس والنسخة الجديدة من البطولة العربية إلى جانب السوبر المحلي".

وواصل "لدينا كامل الاقتناع والثقة التامة في قدرات جيرالدو على صناعة الفارق مع الأهلي".

وأشار "التعاقد مع جيرالدو يشبه عندما تعاقد برشلونة مع كوتينيو من ليفربول".

وتابع "برشلونة تعاقد مع كوتينيو بمبلغ كبير للغاية على الرغم من عدم مشاركة اللاعب في دوري أبطال أوروبا مع الفريق الكتالوني وقتها".

وأكمل حديثه قائلا: "سعر جيرالدو في نهاية الموسم سيكون أضعاف، أضعاف المبلغ الذي دفعه الأهلي لضم اللاعب الآن".

ويبلغ جيرالدو من العمر 27 عاما، وله 14 مباراة دولية مع منتخب أنجولا.

ويلعب دا كوستا على الجناحين، وفي مركز المهاجم الثاني.

وقبل انضمامه إلى أول أغسطس في يناير 2016، لعب جيرالدو لأندية كورتيبا وبارانا وريد بل وأتليتكو جوياس في البرازيل.

وسجل جيرالدو 4 مرات في 10 مباريات في وصول أول أغسطس إلى نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي.

وشارك جيرالدو مع أول أغسطس في الدور التمهيدي للنسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، ما يجعل مشاركته في النسخة الحالية مع الأهلي مستحيلة بحسب قواعد الكاف.

ويملك الأهلي حاليا 4 أجانب، هم المالي ساليف كوليبالي والمغربي وليد أزارو والتونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجاي، ما يعني أن رحيل أحدهم صار محتوما بعد اقتراب انضمام جيرالدو.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن سيد عبد الحفيظ أبلغ وكيل الثلاثي الأخير باستمرارهم حتى نهاية الموسم.

اقرأ - جيرالدو.. قاهر شلل الأطفال ذو الحمض النووي البرازيلي

اقرأ أيضا

بالفيديو – الفارس يحذر إفريقيا.. الزمالك يعادل فوزه القاري الأعرض بسباعية في القطن

بالفيديو – الشحات يحرق أحلام الترجي.. العين إلى نصف نهائي مونديال الأندية

المصري يعلن عبر في الجول إتمام الاتفاق مع إيهاب جلال.. وإلغاء منصب مدير الكرة

اتحاد جنوب إفريقيا يكشف لـ في الجول – ملامح ملف منافسة مصر على استضافة كأس الأمم

كاف يعلن رسميا: مصر وجنوب إفريقيا تتنافسان على استضافة كأس الأمم 2019

أبو تريكة: إشارة حسين الشحات أمام الترجي سيئة للغاية